Conheça o Santuário de Ise, o mais sagrado do Xintoísmo no Japão

O Naik?, o santuário interno, abriga o espelho Yata no Kagami, um dos três tesouros imperiais do Japão, símbolo da verdade e da luz divina que reflete o coração puro dos fiéis. Amaterasu é vista como a origem da vida e da ordem, e sua presença espiritual permeia cada detalhe do templo, desde o altar até o silêncio das árvores ao redor. A devoção à deusa, portanto, reforça o elo entre o imperador e o sagrado, mantendo viva a tradição que une fé, identidade e continuidade espiritual. Foto: N yotarou /Wikimédia Commons