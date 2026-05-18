Quando o vento levanta o deserto: o mundo das tempestades de areia

A origem das tempestades de areia está ligada ao encontro entre ventos fortes e superfícies áridas, onde partículas soltas são facilmente deslocadas. Períodos de seca prolongada deixam o solo ainda mais vulnerável e intensificam o processo. Quando a poeira é levantada em grande escala, forma-se uma barreira atmosférica que pode viajar centenas de quilômetros. Em alguns casos, essas tempestades cruzam fronteiras e afetam países vizinhos. O transporte de partículas também influencia o clima global Foto: Reprodução de Instagram @djiglobal