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Calimocho: onde a mistura de vinho tinto e refrigerante de cola dá certo
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O nome “calimocho” também surgiu de forma curiosa. A palavra teria nascido da combinação dos apelidos de dois integrantes do grupo responsável pela festa: Kalimero e Motxo. O termo “kalimotxo” rapidamente se espalhou pelo País Basco no início da década de 1980 e, depois, ganhou popularidade em outras regiões da Espanha. Foto: PxHere / Domínio Público
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Fácil de preparar, barato e refrescante, o calimocho tradicional é feito com vinho tinto e refrigerante de cola em proporções iguais. Embora muitas receitas utilizem vinhos baratos, algumas pessoas preferem versões feitas com vinhos de melhor qualidade, porque apresentam sabor mais equilibrado. Foto: Flickr / Foodie Buddha
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Dependendo da região da Espanha e da preferência pessoal, a bebida pode ser consumida gelada, com gelo ou em temperatura ambiente. Com o passar do tempo, diferentes variações da receita também surgiram no país. O fato é que o calimocho se tornou presença frequente em festas de rua, festivais e encontros entre amigos. A bebida também ganhou espaço na cultura popular espanhola e chegou a ser mencionada em músicas de diferentes estilos. Foto: Wikimedia Commons / ECardenal