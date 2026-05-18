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Calimocho: onde a mistura de vinho tinto e refrigerante de cola dá certo

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Redação Flipar
  • O nome “calimocho” também surgiu de forma curiosa. A palavra teria nascido da combinação dos apelidos de dois integrantes do grupo responsável pela festa: Kalimero e Motxo. O termo “kalimotxo” rapidamente se espalhou pelo País Basco no início da década de 1980 e, depois, ganhou popularidade em outras regiões da Espanha.
    O nome “calimocho” também surgiu de forma curiosa. A palavra teria nascido da combinação dos apelidos de dois integrantes do grupo responsável pela festa: Kalimero e Motxo. O termo “kalimotxo” rapidamente se espalhou pelo País Basco no início da década de 1980 e, depois, ganhou popularidade em outras regiões da Espanha. Foto: PxHere / Domínio Público
  • Fácil de preparar, barato e refrescante, o calimocho tradicional é feito com vinho tinto e refrigerante de cola em proporções iguais. Embora muitas receitas utilizem vinhos baratos, algumas pessoas preferem versões feitas com vinhos de melhor qualidade, porque apresentam sabor mais equilibrado.
    Fácil de preparar, barato e refrescante, o calimocho tradicional é feito com vinho tinto e refrigerante de cola em proporções iguais. Embora muitas receitas utilizem vinhos baratos, algumas pessoas preferem versões feitas com vinhos de melhor qualidade, porque apresentam sabor mais equilibrado. Foto: Flickr / Foodie Buddha
  • Dependendo da região da Espanha e da preferência pessoal, a bebida pode ser consumida gelada, com gelo ou em temperatura ambiente. Com o passar do tempo, diferentes variações da receita também surgiram no país. O fato é que o calimocho se tornou presença frequente em festas de rua, festivais e encontros entre amigos. A bebida também ganhou espaço na cultura popular espanhola e chegou a ser mencionada em músicas de diferentes estilos.
    Dependendo da região da Espanha e da preferência pessoal, a bebida pode ser consumida gelada, com gelo ou em temperatura ambiente. Com o passar do tempo, diferentes variações da receita também surgiram no país. O fato é que o calimocho se tornou presença frequente em festas de rua, festivais e encontros entre amigos. A bebida também ganhou espaço na cultura popular espanhola e chegou a ser mencionada em músicas de diferentes estilos. Foto: Wikimedia Commons / ECardenal
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