Calimocho: onde a mistura de vinho tinto e refrigerante de cola dá certo

Dependendo da região da Espanha e da preferência pessoal, a bebida pode ser consumida gelada, com gelo ou em temperatura ambiente. Com o passar do tempo, diferentes variações da receita também surgiram no país. O fato é que o calimocho se tornou presença frequente em festas de rua, festivais e encontros entre amigos. A bebida também ganhou espaço na cultura popular espanhola e chegou a ser mencionada em músicas de diferentes estilos. Foto: Wikimedia Commons / ECardenal