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Por que a cidade de Não-Me-Toque recebeu esse nome curioso? Descubra

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Redação Flipar
  • A explicação mais conhecida para o nome está em uma planta popularmente chamada “não-me-toque”. Ela pertence ao grupo das sensitivas e reage ao toque fechando rapidamente as folhas, comportamento que impressiona até hoje.
    A explicação mais conhecida para o nome está em uma planta popularmente chamada “não-me-toque”. Ela pertence ao grupo das sensitivas e reage ao toque fechando rapidamente as folhas, comportamento que impressiona até hoje. Foto: Bluemoose wikimedia commons
  • A planta também era conhecida pelos pequenos espinhos e pela presença frequente em áreas rurais da região. Segundo relatos históricos, tropeiros e viajantes evitavam encostar nela, o que ajudou a espalhar o apelido curioso.
    A planta também era conhecida pelos pequenos espinhos e pela presença frequente em áreas rurais da região. Segundo relatos históricos, tropeiros e viajantes evitavam encostar nela, o que ajudou a espalhar o apelido curioso. Foto: Suyash.dwived wikimedia commons
  • Ela costuma crescer em áreas de clima quente e úmido, aparecendo com frequência em regiões rurais do Brasil. A espécie é encontrada principalmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de outros países da América Latina e áreas tropicais.
    Ela costuma crescer em áreas de clima quente e úmido, aparecendo com frequência em regiões rurais do Brasil. A espécie é encontrada principalmente no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de outros países da América Latina e áreas tropicais. Foto: Bluemoose wikimedia commons
  • Com o passar do tempo, a expressão acabou identificando toda a localidade. O nome permaneceu mesmo após o crescimento do município, tornando-se uma das denominações mais diferentes entre as cidades brasileiras.
    Com o passar do tempo, a expressão acabou identificando toda a localidade. O nome permaneceu mesmo após o crescimento do município, tornando-se uma das denominações mais diferentes entre as cidades brasileiras. Foto: Larissa Fraga wikimedia commons
  • Hoje, Não-Me-Toque é reconhecida pela força do agronegócio e pela realização da Expodireto Cotrijal, uma das maiores feiras do setor agrícola na América Latina, atraindo visitantes de várias partes do país.
    Hoje, Não-Me-Toque é reconhecida pela força do agronegócio e pela realização da Expodireto Cotrijal, uma das maiores feiras do setor agrícola na América Latina, atraindo visitantes de várias partes do país. Foto: Larissa Fraga wikimedia commons
  • Além da curiosidade envolvendo o nome, a cidade preserva tradições do interior gaúcho e possui economia forte. O caso mostra como elementos simples da natureza podem influenciar diretamente a identidade de um município.
    Além da curiosidade envolvendo o nome, a cidade preserva tradições do interior gaúcho e possui economia forte. O caso mostra como elementos simples da natureza podem influenciar diretamente a identidade de um município. Foto: Larissa Fraga wikimedia commons
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