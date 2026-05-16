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Instrumentos ligados aos anjos aparecem com frequência na arte sacra
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A música, nesse contexto, é considerada uma forma pura de adoração e comunicação com o sagrado. Ela eleva o espírito e cria uma conexão direta com o divino. Foto: Reprodução da pintura Anjos Músicos de Hans Memling
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A Bíblia menciona vários instrumentos musicais usados em celebrações e louvores, sendo os principais: Trombeta, harpa, cítara, lira , flauta, tamborim e saltério Foto: Flickr Eduardo Nogueroles
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O primeiro instrumento mencionado na Bíblia é o kinnor, traduzido como harpa ou lira, citado em Gênesis 4:21. Esse instrumento simboliza a origem da música como uma forma de expressão espiritual e celebração divina. Foto: Rosso Fiorentino/Wikimédia Commons
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Em Gênesis 4.21 está escrito o seguinte: “O nome de seu irmão era Jubal; este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta”. Foto: Andreas Franz Borchert/Wikimédia Commons
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Na tradição cristã, anjos tocando harpas representam harmonia e paz celestial. O som suave da harpa simboliza a serenidade divina e a conexão com o sagrado. Foto: Flickr Glass Angel
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Hoje a harpa é usada em orquestras e apresentações solo, especialmente na música clássica e new age, para criar atmosferas calmas e introspectivas. Foto: Reprodução de Youtube
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Assim como a harpa, a lira representa melodia e harmonia. Na tradição hebraica, era usada em salmos e louvores. Anjos tocando lira simbolizam devoção e celebração Foto: Flickr Abdulla M. Al K,Amgueddfa Cymru e Charlie Perkins
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Raramente a lira é usada em música contemporânea. É comum apenas em apresentações históricas e estudos de música antiga, principalmente em concertos eruditos. Foto: Reprodução do Youtube
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cítara é semelhante à harpa, com um som doce e melodioso. Associada a cânticos de louvor, simboliza o êxtase espiritual e a alegria celestial. Foto: Ludwig Gruber /Wikimédia Commons
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Na Bíblia, as trombetas anunciam eventos importantes e são associadas ao juízo final. Anjos tocando trombetas simbolizam proclamação e poder divino. Foto: Reprodção do Youtube
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Hoje a trombeta é utilizada em orquestras, bandas marciais e música popular, principalmente no jazz e no gospel, para marcar presença e solenidade. Foto: Reprodução de Youtube
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A flauta é associada à suavidade e pureza, representando a voz do espírito. Na tradição bíblica, é mencionada em celebrações e momentos de alegria (Gênesis 4:21). Anjos tocando flauta simbolizam harmonia e comunicação divina. Foto: Flickr Andrea Kirkby
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Hoje a flauta é utilizada em diversos gêneros musicais, desde a música clássica até o jazz e a música folclórica. Seu som suave é apreciado em solos melódicos e em composições orquestrais para criar atmosferas leves e emocionais Foto: Flickr Liz Norton
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O tamborim representa celebração e júbilo. Na tradição bíblica, é tocado em festas religiosas e vitórias. Simboliza alegria e movimento divino. Foto: Alno /Wikimédia Commons
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Hoje o tamborim é comum na música popular e religiosa, incluindo samba e gospel, usado para marcar ritmos animados e festivos. Foto: Reprodução do Youtube
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O saltério é um instrumento de cordas dedilhadas usado nos salmos de Davi. Representa oração e louvor contínuo. É associado à meditação e espiritualidade. Foto: Didier Descouens/Wikimédia Commons
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