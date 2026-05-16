Recuperou milhões! Filha de Michael Jackson vence batalha judicial contra administradores do espólio do pai

O comunicado destacou ainda que, após anos de impasses, a família finalmente avançou em relação à transparência e à responsabilidade financeira na gestão do patrimônio deixado pelo astro da música. A nota também fez críticas diretas a John Branca, acusando o administrador de agir em benefício próprio e de adotar posturas agressivas e preconceituosas ao longo da disputa judicial. Foto: Wikimedia Commons/Zoran Veselinovic