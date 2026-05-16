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Recuperou milhões! Filha de Michael Jackson vence batalha judicial contra administradores do espólio do pai
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A decisão anulou os bônus e ordenou que o dinheiro retornasse ao patrimônio do artista. Os valores haviam sido destinados aos executores do espólio, John Branca e John McClain, responsáveis pela administração dos bens do cantor. O processo também garantiu a Paris o direito de receber de volta os gastos com honorários advocatícios e despesas judiciais. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
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Em nota, a defesa do espólio declarou que discorda do entendimento da Justiça, mas afirmou que respeitará a decisão e seguirá conforme determinado pelo tribunal. Um representante da modelo afirmou à revista que Paris sempre priorizou os interesses da família Jackson e considerou o resultado uma grande conquista. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
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O comunicado destacou ainda que, após anos de impasses, a família finalmente avançou em relação à transparência e à responsabilidade financeira na gestão do patrimônio deixado pelo astro da música. A nota também fez críticas diretas a John Branca, acusando o administrador de agir em benefício próprio e de adotar posturas agressivas e preconceituosas ao longo da disputa judicial. Foto: Wikimedia Commons/Zoran Veselinovic
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Segundo o comunicado, o espólio deveria priorizar uma administração transparente, equilibrada e voltada aos interesses da família Jackson, já que os recursos deixados pelo artista representam um patrimônio construído ao longo de décadas. Além de Paris Jackson, seus irmãos Prince e Bigi também fazem parte dos herdeiros do espólio bilionário do cantor. Foto: Reproduc?a?o/Instagram
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O embate representa mais um episódio da extensa disputa em torno da administração da fortuna deixada por Michael após sua morte, em 2009. Atualmente estimado em cerca de US$ 788 milhões, valor próximo de R$ 3,9 bilhões, o espólio do artista figura entre os patrimônios mais rentáveis do setor do entretenimento mundial. Foto: Reproduc?a?o/Instagram