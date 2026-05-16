Baduanjin: estudo aponta que técnica chinesa de 800 anos ajuda a controlar pressão arterial

A hipertensão figura entre os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares e costuma exigir mudanças permanentes no estilo de vida. Embora médicos recomendem exercícios frequentes para ajudar no controle da pressão, muitas pessoas abandonam a prática por falta de tempo, necessidade de equipamentos, custos elevados ou dificuldade de adaptação a academias. Nesse contexto, o baduanjin chamou atenção por exigir apenas alguns minutos diários e nenhum tipo de estrutura específica. Foto: Cheng Shi Song/Unsplash