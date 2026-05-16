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Baduanjin: estudo aponta que técnica chinesa de 800 anos ajuda a controlar pressão arterial
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A hipertensão figura entre os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares e costuma exigir mudanças permanentes no estilo de vida. Embora médicos recomendem exercícios frequentes para ajudar no controle da pressão, muitas pessoas abandonam a prática por falta de tempo, necessidade de equipamentos, custos elevados ou dificuldade de adaptação a academias. Nesse contexto, o baduanjin chamou atenção por exigir apenas alguns minutos diários e nenhum tipo de estrutura específica. Foto: Cheng Shi Song/Unsplash
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O estudo, publicado no Journal of the American College of Cardiology, acompanhou 216 adultos com mais de 40 anos, todos com pressão arterial classificada como hipertensão estágio 1. Os participantes foram divididos em grupos que realizaram caminhada rápida, exercícios feitos por conta própria e sessões regulares de baduanjin. Durante um ano, os pesquisadores avaliaram mudanças na pressão arterial sistólica por meio de medições contínuas e exames clínicos. Foto: Pexels/Mikhail Nilov
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Os resultados mostraram que a prática do baduanjin cinco vezes por semana reduziu a pressão arterial de maneira significativa. Após três meses, os participantes já apresentavam melhora, e os benefícios permaneceram até o fim do acompanhamento. A queda observada foi semelhante à registrada com alguns medicamentos utilizados no tratamento inicial da hipertensão. Foto: Reprodução/YouTube
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Além disso, os cientistas destacaram que os efeitos alcançados ficaram próximos aos obtidos com caminhadas rápidas, atividade frequentemente indicada para a saúde cardiovascular. Outro ponto considerado importante pelos pesquisadores foi a facilidade de adesão à prática. Foto: Magnific/nensuria
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Como as sessões costumam durar entre 10 e 15 minutos e não dependem de aparelhos ou locais específicos, muitos participantes conseguiram manter a rotina mesmo sem supervisão constante. Para os autores do estudo, isso demonstra o potencial do baduanjin como estratégia comunitária de prevenção e controle da hipertensão, especialmente em regiões com poucos recursos de saúde. Foto: Reprodução/Freepik
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Especialistas envolvidos na pesquisa afirmaram que o estudo ajuda a validar cientificamente uma tradição secular da medicina chinesa. Segundo eles, o baduanjin reúne características raras em programas de atividade física: baixo custo, segurança, simplicidade e resultados consistentes ao longo do tempo. Foto: Khanh Do/Unsplash