Hoje comuns no dia a dia, fitas adesivas surgiram a partir da genialidade de um engenheiro

O salto tecnológico definitivo ocorreu apenas na década de 1920 por meio da genialidade do estatunidense Richard Drew, um engenheiro da 3M. Ao observar a dificuldade de reformadores de automóveis em isolar cores diferentes sem danificar a lataria, Drew desenvolveu a fita crepe. Pouco tempo depois, o mesmo inventor aperfeiçoou o uso do celofane para criar a fita transparente, que revolucionou o fechamento de embalagens durante a Grande Depressão. Foto: Barry A/Unsplash