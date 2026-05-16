Debra Winger: de acidente quase fatal ao estrelato em Hollywood

Ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 1983 por sua atuação em “A Força do Destino”, do diretor Taylor Hackford. Esse clássico do romance acompanha a história de Zack Mayo, personagem de Richard Gere, um jovem que entra para a escola de oficiais da Marinha para mudar sua vida e se apaixona por Paula, vivida por Winger, uma moça local de origem humilde. Esse filme também ficou marcado pela música tema “Up Where We Belong” de Joe Cocker e Jennifer Warnes, que ganhou o Oscar de Melhor Canção Foto: Divulgação