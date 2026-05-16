Filmes e Séries
Debra Winger: de acidente quase fatal ao estrelato em Hollywood
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A atriz também revelou que odiou trabalhar com Richard Gere em “A Força do Destino”. Debra chegou a definir o colega como “uma parede de tijolos” ao criticar sua atuação, enquanto o próprio Gere admitiu que a convivência entre os dois foi complicada durante as filmagens. Os conflitos ainda envolveram o diretor Taylor Hackford. Também teve problemas com outros nomes de Hollywood, como John Malkovich e Shirley MacLaine. Foto: Divulgação
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Debra Winger é casada com o ator Arliss Howard, que conheceu durante as gravações do filme “O Fogo da Paixão”, desde 1996. O casal teve um filho, Gideon, em 1997, e a atriz também se tornou madrasta do filho de Howard. Ela também é mãe de Noah Hutton, nascido em 1987, fruto do seu relacionamento com Timothy Hutton, com quem foi casada de 1986 a 1990. Foto: Reprodução / Instagram
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Saiba mais, a seguir, sobre Debra Winger. Nascida em Cleveland, no dia 16 de maio de 1955, ela é uma atriz indicada ao Oscar, conhecida por grandes atuações no cinema e na televisão em filmes e séries como “A Força do Destino”, “Laços de Ternura”, “Terra das Sombras” e “The Ranch”. Foto: Wikimedia Commons / Alice Attie
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De família judia, Debra Winger cresceu na Califórnia, para onde sua família se mudou quando ela tinha apenas seis anos. Entretanto, após se formar no ensino médio, ela foi morar em Israel, onde trabalhou em um kibutz e serviu por três meses no exército israelense. Foto: Divulgação
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Ela retornou aos Estados Unidos no início dos anos 1970 para cursar a faculdade. Enquanto trabalhava, Winger sofreu um grave acidente que a deixou em coma. Ela teve uma hemorragia cerebral, ficou cega e parcialmente paralisada por dez meses. Durante a recuperação, decidiu que gostaria de seguir a carreira de atriz. Foto: Reprodução Youtube
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Debra começou a carreira artística em comerciais e estreou no cinema com o filme “Slumber Party '57” em 1976. Em seguida, interpretou Drusilla, a “Wonder Girl”, irmã mais nova da Mulher-Maravilha, uma das maiores super-heroínas da DC, na popular e clássica série de televisão estrelada por Lynda Carter. Foto: Divulgação
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Seu primeiro grande destaque veio com o filme “Cowboy do Asfalto”, de 1980, o qual protagonizou ao lado de John Travolta. No drama romântico, ambientado no Texas, Bud Davis deixa uma pequena cidade para trabalhar em uma refinaria em Houston. Lá, se apaixona por Sissy. O longa foi um grande sucesso de público e crítica, além de lançar Debra Winger ao estrelato em Hollywood. Foto: Divulgação
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Ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 1983 por sua atuação em “A Força do Destino”, do diretor Taylor Hackford. Esse clássico do romance acompanha a história de Zack Mayo, personagem de Richard Gere, um jovem que entra para a escola de oficiais da Marinha para mudar sua vida e se apaixona por Paula, vivida por Winger, uma moça local de origem humilde. Esse filme também ficou marcado pela música tema “Up Where We Belong” de Joe Cocker e Jennifer Warnes, que ganhou o Oscar de Melhor Canção Foto: Divulgação
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Debra Winter também foi indicada ao Oscar em 1984 por sua atuação como Emma Horton, uma mulher com câncer, em “Laços de Ternura”. Dirigido por James L. Brooks, o longa explorou a complexa relação entre mãe e filha e se tornou um dos grandes destaques do Oscar daquele ano, com 11 indicações e cinco vitórias, incluindo como Melhor Filme. Foto: Divulgação
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Em 1994, voltou a ser indicada ao Oscar na categoria de Melhor Atriz pela cinebiografia “Terra das Sombras”, do diretor Richard Attenborough, graças à sua atuação marcante como uma americana espirituosa que conquistou o coração do escritor britânico C. S. Lewis, personagem vivido por Anthony Hopkins. Um ano depois, no auge da carreira, ela decidiu dar uma pausa na carreira. Debra, voltou a atuar em 2001. Foto: Divulgação
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Outros trabalhos notáveis da carreira de Debra incluem “Uma Mulher Perigosa”, pelo qual foi indicada ao Globo de Ouro; “O Casamento de Rachel”, que lhe rendeu indicação ao Critics' Choice Awards; “Dawn Anna”, pelo qual foi indicada ao Emmy Awards; além de “Em Terapia”, “Lola Contra o Mundo”, “A Tenda Vermelha” e “The Ranch”. Foto: Divulgação