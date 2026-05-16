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Corpus Christi chegando: Feriados que ainda vêm por aí com chance de folgas prolongadas

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Redação Flipar
  • Corpus Christi é uma celebração da Igreja Católica dedicada à Eucaristia, símbolo do corpo e sangue de Cristo. A data costuma ser marcada por missas, procissões e tradicionais tapetes coloridos feitos nas ruas de várias cidades brasileiras.
    Corpus Christi é uma celebração da Igreja Católica dedicada à Eucaristia, símbolo do corpo e sangue de Cristo. A data costuma ser marcada por missas, procissões e tradicionais tapetes coloridos feitos nas ruas de várias cidades brasileiras. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Em 7 de setembro, a data da Independência do Brasil cairá em uma segunda-feira, formando outro feriado prolongado. O dia marca o rompimento oficial do Brasil com Portugal, proclamado por Dom Pedro I às margens do riacho Ipiranga, em 1822.
    Em 7 de setembro, a data da Independência do Brasil cairá em uma segunda-feira, formando outro feriado prolongado. O dia marca o rompimento oficial do Brasil com Portugal, proclamado por Dom Pedro I às margens do riacho Ipiranga, em 1822. Foto: Domínio público
  • Outro feriadão ocorrerá em 12 de outubro, também numa segunda-feira. A data celebra Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, além de coincidir com o Dia das Crianças, movimentando viagens, turismo e eventos familiares em várias cidades.
    Outro feriadão ocorrerá em 12 de outubro, também numa segunda-feira. A data celebra Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, além de coincidir com o Dia das Crianças, movimentando viagens, turismo e eventos familiares em várias cidades. Foto: Paul R. Burley - wikimedia commons
  • Em novembro, o Dia de Finados será celebrado em 2 de novembro, novamente numa segunda-feira. O feriado é dedicado à lembrança de pessoas falecidas e costuma levar milhões de brasileiros a cemitérios e cerimônias religiosas em homenagem aos familiares.
    Em novembro, o Dia de Finados será celebrado em 2 de novembro, novamente numa segunda-feira. O feriado é dedicado à lembrança de pessoas falecidas e costuma levar milhões de brasileiros a cemitérios e cerimônias religiosas em homenagem aos familiares. Foto: Imagem de Hermann Steurer por Pixabay
  • Ainda em novembro, a Proclamação da República cairá em um domingo, no dia 15, o que reduz a chance de folga prolongada para muitos trabalhadores. A data recorda o fim da monarquia no Brasil e o início do período republicano, em 1889.
    Ainda em novembro, a Proclamação da República cairá em um domingo, no dia 15, o que reduz a chance de folga prolongada para muitos trabalhadores. A data recorda o fim da monarquia no Brasil e o início do período republicano, em 1889. Foto: Wikimedia Commons
  • Já o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra será celebrado em 20 de novembro, uma sexta-feira, criando mais um feriadão em 2026. O dia homenageia Zumbi dos Palmares e promove reflexões sobre igualdade racial, cultura afro-brasileira e combate ao racismo.
    Já o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra será celebrado em 20 de novembro, uma sexta-feira, criando mais um feriadão em 2026. O dia homenageia Zumbi dos Palmares e promove reflexões sobre igualdade racial, cultura afro-brasileira e combate ao racismo. Foto: Elza Fiúza Agência Brasil
  • No fim do ano, o Natal cairá em uma sexta-feira, garantindo outro fim de semana prolongado. A celebração cristã relembra o nascimento de Jesus Cristo com montagem de belos presépios .A data movimenta comércio, turismo e encontros familiares em todo o país.
    No fim do ano, o Natal cairá em uma sexta-feira, garantindo outro fim de semana prolongado. A celebração cristã relembra o nascimento de Jesus Cristo com montagem de belos presépios .A data movimenta comércio, turismo e encontros familiares em todo o país. Foto: Flickr Luigi Strano
  • Além dos feriados nacionais, o calendário traz dois pontos facultativos importantes. A véspera de Natal, em 24 de dezembro, cairá numa quinta-feira, com expediente facultativo após as 13h.
    Além dos feriados nacionais, o calendário traz dois pontos facultativos importantes. A véspera de Natal, em 24 de dezembro, cairá numa quinta-feira, com expediente facultativo após as 13h. Foto: Divulgação
  • O mesmo ocorrerá em 31 de dezembro, quinta-feira de Ano Novo. Uma das datas mais valorizadas para viagens no Brasil e no mundo, com celebrações do Réveillon que atraem multidões. A mais famosa delas, no Brasil, é a de Copacabana.
    O mesmo ocorrerá em 31 de dezembro, quinta-feira de Ano Novo. Uma das datas mais valorizadas para viagens no Brasil e no mundo, com celebrações do Réveillon que atraem multidões. A mais famosa delas, no Brasil, é a de Copacabana. Foto: Flickr PortoBay Experiences
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