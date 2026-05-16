Faláfel: conheça a receita tradicional nas culinárias árabe e israelense

A origem do faláfel ainda é motivo de debate histórico. Há registros que associam o prato ao Egito, onde versões feitas com fava seriam consumidas há séculos, especialmente por comunidades cristãs coptas durante períodos de abstinência de carne. Com o passar do tempo, a receita se espalhou por países como Líbano, Síria, Israel e Palestina, ganhando variações regionais e se tornando um símbolo popular da comida de rua na região. Em algumas localidades, o grão-de-bico substituiu a fava e passou a Foto: Domínio Público /Wikimédia Commons