Nova lei ambiental da União Europeia ameaça exportações de cacau da Costa do Marfim, principal produtor mundial

A nova legislação europeia surge com o objetivo de frear a degradação florestal global, uma atividade que figura como a segunda maior propulsora das mudanças climáticas no planeta, superada apenas pela queima de combustíveis fósseis. Sob as novas regras, os importadores do bloco econômico precisam atestar que o cacau, além de outras commodities como soja e café, não provém de áreas desflorestadas. Foto: Kristiana Pinne/Unsplash