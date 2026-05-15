Turista viraliza após encontro doloroso com ‘cacto saltador’ no deserto da Califórnia

A gravação viralizou rapidamente no TikTok e despertou curiosidade entre internautas, muitos deles intrigados com a ideia de que um cacto pudesse “pular”. A planta responsável pelo incidente pertence à espécie Cylindropuntia fulgida, conhecida popularmente como cholla saltadora. Apesar do apelido, o cacto não realiza movimentos próprios. O que acontece é que partes da planta se desprendem com enorme facilidade ao menor toque, à ação do vento ou ao contato com animais e pessoas. Foto: Wikimedia Commons/Bernard Gagnon