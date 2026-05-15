Galeria
Estudo sugere que efeitos negativos dos adoçantes podem persistir por gerações
-
O estudo, realizado com camundongos, identificou alterações importantes no metabolismo e na microbiota intestinal dos animais expostos aos adoçantes. Os pesquisadores observaram mudanças relacionadas ao controle da glicose, ao equilíbrio das bactérias presentes no intestino e ao funcionamento metabólico geral. Um dos pontos que mais chamou atenção foi a permanência de alguns desses efeitos até nas gerações seguintes dos animais avaliados, mesmo quando os descendentes não tiveram contato direto c Foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash
-
No experimento, os pesquisadores dividiram 47 camundongos em três grupos distintos. Um deles recebeu água misturada com sucralose, outro consumiu stevia e o terceiro teve acesso apenas à água comum, utilizada como controle da pesquisa. Depois disso, os cientistas acompanharam não apenas os animais originais, mas também duas gerações seguintes. Os descendentes não ingeriram adoçantes diretamente, o que permitiu aos pesquisadores observar possíveis efeitos persistentes herdados do metabolismo dos Foto: Wikimedia Commons/Simon Eugster
-
Embora os resultados ainda não tenham comprovação em seres humanos, especialistas consideram o estudo relevante por apontar possíveis impactos associados ao uso excessivo dessas substâncias. Segundo o cardiologista Daniel Magnoni, da Unidade de Cardiometabolismo do Instituto Dante Pazzanese, os dados reforçam a necessidade de atenção em relação às alterações provocadas na microbiota intestinal. Foto: Imagem gerada por IA
-
Esse conjunto de microrganismos exerce funções fundamentais no organismo, incluindo participação na digestão, no sistema imunológico e na regulação metabólica. Os cientistas também observaram maior atividade de genes ligados à inflamação intestinal, como TLR4 e TNF, especialmente nos grupos associados à sucralose. Foto: Julita/Pixabay
-
-
Já no caso da stevia, os efeitos apareceram de forma mais evidente nos descendentes dos animais expostos ao adoçante. Essas alterações podem favorecer desequilíbrios metabólicos e prejudicar a forma como o organismo administra os níveis de açúcar no sangue. Apesar disso, Magnoni ressalta que ainda não existem evidências diretas de relação entre adoçantes e doenças cardiovasculares. Foto: Magnific/jcomp
-
Outro dado que chamou atenção foi o comportamento da glicose nas gerações seguintes. Embora a primeira geração de camundongos não tenha apresentado mudanças significativas na tolerância a essa substância, os descendentes machos dos animais que consumiram sucralose demonstraram alterações relacionadas ao processamento do açúcar no sangue. Foto: Alicja/Pixabay
-
A pesquisa também reacendeu discussões sobre hábitos alimentares familiares e predisposição metabólica. O cardiologista explica que pais com obesidade ou diabetes frequentemente têm filhos mais propensos às mesmas condições por fatores genéticos, metabólicos e comportamentais. Foto: Magnific/freepic.diller
-
-
Nesse contexto, a transmissão observada no estudo não indica herança causada diretamente pelo adoçante, mas sim possíveis influências sobre o metabolismo e o ambiente biológico das gerações seguintes. Especialistas defendem cautela principalmente porque os adoçantes passaram a integrar uma enorme variedade de produtos industrializados classificados como “zero açúcar”. Foto: Imagem gerada por IA
-
Embora órgãos reguladores ainda considerem essas substâncias seguras dentro dos limites estabelecidos, médicos recomendam moderação e evitam tratar o consumo frequente como hábito indispensável. Para muitos profissionais da saúde, o principal desafio não está apenas em substituir o açúcar, mas em reduzir a dependência do sabor excessivamente doce. Foto: Myriam Zilles/Unsplash
-
O cardiologista também destaca que crianças devem evitar o uso contínuo de adoçantes, especialmente em bebidas consumidas diariamente. Segundo ele, incentivar a adaptação ao sabor natural dos alimentos pode contribuir para hábitos alimentares mais equilibrados ao longo da vida. Foto: Pexels/Artem Podrez
-
-
Em vez de buscar substitutos constantes para o açúcar, especialistas defendem uma alimentação baseada em produtos naturais e menos industrializados. Em relação à pesquisa, como ela envolveu apenas animais, novas investigações serão necessárias para entender se os efeitos podem se repetir em pessoas. Foto: Pexels/Magda Ehlers