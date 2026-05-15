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Conhecido pelas muambas, o Paraguai também impressiona pela beleza
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Mas o Paraguai também tem belezas que são motivo de orgulho para os nativos e que atraem turistas. Veja alguns locais que fazem parte do roteiro de visitação. Foto: Tetsumo/Wikimedia Commons
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Assunção, a capital, fica à margem do rio Paraguai - na baía de Assunção, que tem uma bela paisagem. A cidade abriga monumentos e museus sobre a história do país Foto: Bleff wikimedia commons
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Palácio de Los López (Assunção) - Sede do governo paraguaio, é uma construção em estilo neoclássico e neorrenascentista ao lado da Baía de Assunção. Foto: divulgação Trip Advisor
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PanteÃ³n de Los Heroes (AssunÃ§Ã£o) - Sua construÃ§Ã£o comeÃ§ou em 1863, como templo catÃ³lico, mas a obra parou durante a Guerra do Paraguai. Em 1929, o trabalho foi retomado e a igreja foi inaugurada em 1936, tendo tambÃ©m uma funÃ§Ã£o de panteÃ£o (mausolÃ©u), com restos mortais de herÃ³is nacionais. Foto: Commons Wikimedia
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Casa de La Independencia (AssunÃ§Ã£o) - Ã? uma casa construÃda em 1772 que funciona como museu, pois foi palco de conspiraÃ§Ãµes que culminaram na independÃªncia do paÃs em 1811. Tem paredes de adobe e teto de telhas, em estilo colonial. Foto: Commons Wikimedia
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Museo Del Barro (AssunÃ§Ã£o) - Fundado em 1979, Ã© uma instituiÃ§Ã£o particular que abriga peÃ§as de cerÃ¢mica prÃ©-colombiana e peÃ§as feitas em argila e barro por tribos indÃgenas. TambÃ©m tem obras em madeira e renda. Foto: DivulgaÃ§Ã£o / Museo del Barro de AsunciÃ³n
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Salto Cristal - A 160 km de Assunção, essa cachoeira é um dos lugares favoritos no país para a prática do ecoturismo. Além de contemplar paisagens naturais de grande beleza, as pessoas podem se banhar numa piscina natural de 17m de profundidade. Foto: divulgação viator.com
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O Salto também atrai quem gosta de praticar snorkel, escalada, caminhada e rapel. Com proteção, é possível caminhar por trilhas entre as árvores. Foto: divulgação joyalife
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Missões Jesuíticas da Santíssima Trindade de Paraná Y Jesús de Tavarangue - Reduções de jesuítas no sul do país, a 28 km de Encarnación, construídas em 1706. As ruínas foram declaradas Patrimônio Mundial da Unesco em 1993. Foto: caminodelosjesuitas.com
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Essas reduções jesuíticas deram origem à cidade de Encarnación, a 370 km da capital Assunção - hoje com 127 mil habitantes. Foto: Benutzer Nepentes wikimedia commons
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Encarnación é um importante polo comercial e industrial e se liga à cidade de Posadas, na Argentina, pela ponte rodoviária e ferroviária San Roque González de Santa Cruz, sobre o rio Paraná. Foto: Flickr
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A cidade tem trÃªs belas praias de Ã¡gua doce, Ã margem do rio ParanÃ¡ - San JosÃ©, MbÃ³i Ka'e e Pacu Cua - com areia de cor intensa, limpa, e uma orla propÃcia tambÃ©m a caminhadas. Foto: Myparaguay
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Encarnación também tem o carnaval mais popular do Paraguai , com desfile de foliões e alegorias, supermovimentado. Foto: Commons Wikimedia
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Ciudad del Este - Situada na fronteira com o Brasil, a cidade se liga a Foz do IguaÃ§u, no ParanÃ¡, pela Ponte Internacional da Amizade. Foto: Flickr
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Ciudad del Este Ã© a cidade procurada por pessoas que querem comprar produtos baratos para vender no Brasil. SÃ£o muitas lojas em shoppings com todo tipo de mercadoria. Foto: Flaviohmg/Wikimedia Commons
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Mas a cidade também tem museus interessantes, como o Planeta 3D, com obras de arte em terceira dimensão; e o El Mensú (foto), que reúne coleções de fotos, equipamentos e ferramentas da época da fundação. Outra atração é o Lago da República, com anfiteatro ao ar livre. Foto: divulgação Trip Advisor
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Gran Chaco - Vasta planÃcie de floresta que abrange trechos de 4 paÃses: Paraguai, BolÃvia, Argentina e Brasil. Tem 1,2 milhÃ£o de kmÂ², com climas que variam de pampas e semiÃ¡rido. As temperaturas oscilam entre -7ÂºC e 47ÂºC. Foto: Flickr
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O Chaco tem grande variedade de ecossistemas. E o próprio nome se origina de "checu", da língua quéchua, significando variedade de coisas. Foto: reproduão maestrovirtuale.com
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Caacupé - Cidade perto do Lago de Ypacaraí, que inspirou a música de mesmo nome cantada por Perla, cantora paraguaio-brasileira. Fica a 54 km de Paraguai, tem 56 mil habitantes e tem uma bela basílica. Foto: Commons Wikimedia
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YaguarÃ³n - Cidade com 27 mil habitantes, Ã© a terra natal de JosÃ© Gaspar Francia, um dos responsÃ¡veis pela independÃªncia do paÃs. Tem cavernas, museus e igrejas que expÃµem o estilo do Paraguai na Ã©poca da libertaÃ§Ã£o. Destaque para a Igreja San Buenaventura, com detalhes em madeira e desenhos. Foto: Panoramio
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AreguÃ¡ - A cidade abriga o Cerro Koi, monumento natural de formaÃ§Ãµes geolÃ³gicas de pedra arenisca hexagonal, sem igual na AmÃ©rica Latina. Declarado Monumento Natural em 1993. Foto: Scolman wikimedia commons
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Fechamos a galeria com o mais importante espaço cultural dedicado à memória dos índios guaranis no Paraguai. Fica em Hernandarias. Foto: Divulgação Trip Advisor
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Situado à beira da Supercarretera, estrada que liga Ciudad del Este a Hernandarias e à usina de Itaipu, o Museu da Terra Guarani tem peças que contam desde a chegada dos primeiros humanos há mais de 6 mil anos até a atualidade, passando pela cultura dos guaranis e pelas missões dos jesuítas. Foto: Divulgação Trip Advisor