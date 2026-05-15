Mark Zuckerberg enfrenta processos e polêmicas envolvendo inteligência artificial

Mesmo diante das polêmicas, a Meta pretende investir entre 125 bilhões e 145 bilhões de dólares em inteligência artificial em 2026. Inclusive, no primeiro semestre do ano, a companhia já anunciou o Incognito Chat, novo recurso que promete conversas com IA totalmente privadas. Segundo a empresa, o Incognito Chat não armazena mensagens após o fim da conversa e utiliza criptografia de ponta a ponta para proteger os dados dos usuários. Segundo Mark Zuckerberg, o recurso oferece mais privacidade do q Foto: JD Lasica/Wikimedia Commons