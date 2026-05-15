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12 tipos de espirais curiosas e onde elas aparecem no mundo real

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Redação Flipar
  • Espiral de Arquimedes Possui voltas com espaçamento constante e foi estudada na Grécia Antiga. É usada em mecanismos, discos antigos, antenas e equipamentos de engenharia.
    Espiral de Arquimedes Possui voltas com espaçamento constante e foi estudada na Grécia Antiga. É usada em mecanismos, discos antigos, antenas e equipamentos de engenharia. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Espiral logarítmica Aumenta de tamanho sem perder a forma original ao longo das voltas. Surge em conchas, galáxias, furacões e em diversos padrões naturais.
    Espiral logarítmica Aumenta de tamanho sem perder a forma original ao longo das voltas. Surge em conchas, galáxias, furacões e em diversos padrões naturais. Foto: NOAA Domínio Público
  • Espiral de Fibonacci Baseada na famosa sequência matemática de Fibonacci, ligada à proporção áurea. É muito usada em arte, fotografia, arquitetura e design
    Espiral de Fibonacci Baseada na famosa sequência matemática de Fibonacci, ligada à proporção áurea. É muito usada em arte, fotografia, arquitetura e design Foto: Imagem gerada por i.a
  • Dupla espiral Formada por duas espirais entrelaçadas em torno de um eixo central. O exemplo mais famoso é a estrutura do DNA humano.
    Dupla espiral Formada por duas espirais entrelaçadas em torno de um eixo central. O exemplo mais famoso é a estrutura do DNA humano. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Espiral hipnótica Ficou conhecida em filmes e desenhos para representar transe e hipnose. Também é usada em ilusões de ótica e artes psicodélicas.
    Espiral hipnótica Ficou conhecida em filmes e desenhos para representar transe e hipnose. Também é usada em ilusões de ótica e artes psicodélicas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Espiral helicoidal Se desenvolve em três dimensões, como uma mola ou parafuso. É muito comum em engenharia mecânica e arquitetura.
    Espiral helicoidal Se desenvolve em três dimensões, como uma mola ou parafuso. É muito comum em engenharia mecânica e arquitetura. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Espiral galáctica Presente em muitas galáxias do universo, incluindo a Via Láctea. Seus braços ajudam na organização de estrelas e poeira cósmica.
    Espiral galáctica Presente em muitas galáxias do universo, incluindo a Via Láctea. Seus braços ajudam na organização de estrelas e poeira cósmica. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Espiral de fumaça Pode ser observada em redemoinhos de fumaça e correntes de ar. É estudada em física e dinâmica dos fluidos.
    Espiral de fumaça Pode ser observada em redemoinhos de fumaça e correntes de ar. É estudada em física e dinâmica dos fluidos. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Espiral marítima Aparece em correntes oceânicas e redemoinhos no mar. Esses movimentos influenciam clima, navegação e vida marinha.
    Espiral marítima Aparece em correntes oceânicas e redemoinhos no mar. Esses movimentos influenciam clima, navegação e vida marinha. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Espiral vegetal Vista em plantas como girassóis, pinhas e samambaias. O formato ajuda na melhor distribuição de sementes e folhas.
    Espiral vegetal Vista em plantas como girassóis, pinhas e samambaias. O formato ajuda na melhor distribuição de sementes e folhas. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Espiral sonora Alguns equipamentos acústicos usam formas espirais para ampliar ou direcionar som. Isso aparece em caixas acústicas e instrumentos musicais.
    Espiral sonora Alguns equipamentos acústicos usam formas espirais para ampliar ou direcionar som. Isso aparece em caixas acústicas e instrumentos musicais. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Espiral arquitetônica Muito usada em escadas, rampas e monumentos modernos. Além do visual marcante, ajuda a economizar espaço em construções.
    Espiral arquitetônica Muito usada em escadas, rampas e monumentos modernos. Além do visual marcante, ajuda a economizar espaço em construções. Foto: Imagem gerada por i.a
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