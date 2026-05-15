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Laksa: prato tradicional representa a diversidade cultural e gastronômica da Ásia
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Apesar de existir em diferentes versões, a essência da laksa permanece ligada à combinação entre macarrão de arroz e um caldo altamente aromático. Dependendo da região e da tradição familiar, o prato pode assumir características bastante distintas. Algumas receitas apostam em uma base cremosa feita com leite de coco e curry, enquanto outras utilizam peixe, tamarindo e ervas cítricas para criar sabores mais ácidos e leves. Em comum, quase todas as versões carregam um perfil marcante, geralmente p Foto: Reprodução do Flickr Choo Yut Shing
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A origem da laksa está profundamente ligada à história dos povos “Peranakan”, também chamados de “Nyonya”, descendentes de comerciantes chineses que migraram para o Sudeste Asiático entre os séculos 15 e 17 e se misturaram às populações locais. Essa fusão cultural criou uma culinária própria, conhecida como cozinha Peranakan, marcada pela união de técnicas chinesas com ingredientes típicos da Malásia, Indonésia e Singapura. A laksa acabou se transformando em um dos pratos mais representativos de Foto: Reprodução do Flickr Ben / Benedict Chong
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Uma das versões mais populares é a Curry Laksa, muito consumida em Singapura e na Malásia. Nela, o caldo ganha textura cremosa graças ao leite de coco e recebe uma mistura de curry, alho, gengibre, capim-limão e pasta de pimenta. O prato costuma ser servido com camarão, frango, tofu frito, broto de feijão, ovo cozido e ervas frescas. Em algumas regiões, também leva bolinhos de peixe ou mexilhões. Foto: - Reprodução do Flickr Henry Maddocks
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Já a Assam Laksa, típica da ilha de Penang, na Malásia, possui características bastante diferentes. O caldo é preparado à base de peixe e tamarindo, ingrediente responsável por um sabor ácido bastante característico. Nessa versão, ervas aromáticas, hortelã, cebola roxa, pepino e pasta de camarão fermentado ajudam a criar uma combinação considerada mais intensa e complexa. Para muitos especialistas em gastronomia asiática, a Assam Laksa está entre os pratos mais icônicos da culinária malaia. Foto: - Chris Olszewski/Wikimédia Commons
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Além dessas variedades, existem dezenas de adaptações regionais espalhadas pelo Sudeste Asiático. A laksa também possui forte ligação com a cultura popular e com a comida de rua asiática. Em mercados noturnos e centros gastronômicos conhecidos como hawker centers, especialmente em Singapura, o prato é vendido diariamente em versões simples e acessíveis. Muitos desses locais são reconhecidos internacionalmente pela qualidade das receitas tradicionais e pelo papel cultural que exercem na preservaç Foto: Reprodução do Flickr f r e d 001
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Especialistas afirmam que parte do fascínio pela laksa está justamente na complexidade do preparo. O equilíbrio entre picância, cremosidade, acidez, frescor das ervas e textura do macarrão transforma o prato em uma experiência sensorial bastante distinta. Além disso, a receita representa de forma simbólica a diversidade étnica e cultural do Sudeste Asiático, refletindo séculos de trocas comerciais, migrações e influências culinárias. Foto: Reprodução do Flickr Bee Choo