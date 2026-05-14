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Sobreviventes de queda de avião passam 5 horas no mar após acidente perto da Flórida; e escapam por pouco de uma tempestade
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O acidente aconteceu a cerca de 130 quilômetros da costa da Flórida, estado localizado no sudeste dos EUA e conhecido por cidades litorâneas e forte movimentação aérea e marítima. A suspeita inicial das autoridades é de que o avião tenha sofrido uma pane no motor durante o voo. Foto: Wikimedia Commons/Michael Kagdis
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As Bahamas, de onde a aeronave partiu, formam um arquipélago no Caribe composto por centenas de ilhas e muito procurado por turistas. O trajeto aéreo entre as Bahamas e a Flórida costuma ser comum, principalmente para voos privados e pequenas aeronaves bimotoras. Foto: Youtube/Domingo Espetacular
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Durante a queda, o avião conseguiu emitir um sinal de emergência que foi captado pelas autoridades americanas. Coincidentemente, uma aeronave militar especializada em busca e resgate estava na região em treinamento e participou rapidamente da operação de salvamento. Foto: Reprodução vídeo redes sociais
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Os militares localizaram os sobreviventes sobre boias no alto-mar, mas a aeronave não tinha equipamentos para retirá-los da água naquele momento. A equipe então lançou alimentos, água e novos flutuadores para ajudar o grupo até a chegada dos socorristas. Foto: Reprodução vídeo NBC
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O resgate aconteceu perto da cidade de Melbourne, na costa leste da Flórida, após quase cinco horas de espera no mar. Segundo autoridades americanas, todos os ocupantes foram retirados com vida, mesmo com a aproximação de uma tempestade na região, o que ainda causou maior preocupação. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais