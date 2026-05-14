Sala gamer, submarino e até hospital: superiate ‘Leviathan’, do dono da Valve, custou meio bilhão de dólares

Mais do que um símbolo de riqueza, o Leviathan representa uma tentativa de redefinir o conceito de superiate moderno. O projeto combina entretenimento, ciência, sustentabilidade e convivência social em um único espaço marítimo. Para a Oceanco, o navio inaugura uma nova filosofia de navegação de luxo, na qual o propósito da embarcação vai além da ostentação tradicional. Foto: Divulgac?a?o/Oceanco