Galeria
Sala gamer, submarino e até hospital: superiate ‘Leviathan’, do dono da Valve, custou meio bilhão de dólares
-
Avaliado em US$ 500 milhões (equivalente a R$ 2,5 bilhões), o Leviathan foi concebido para unir conforto extremo, convivência social, tecnologia avançada e exploração marítima em uma única plataforma flutuante. O projeto mobilizou mais de duas mil pessoas ao longo da construção. Os nomes dos envolvidos foram gravados em um painel de vidro instalado na escadaria principal do iate, detalhe que simboliza a grandiosidade da operação. Foto: Montagem/Divulgac?a?o/Oceanco
-
Diferentemente de muitos superiates tradicionais, marcados por divisões rígidas entre hóspedes e tripulação, o Leviathan foi planejado para estimular interação e experiências coletivas. O corredor principal atravessa o coração da embarcação como uma ampla área social voltada para encontros, refeições e lazer compartilhado. Foto: Divulgac?a?o/Oceanco
-
Os ambientes foram distribuídos em cinco níveis e incluem piscina, cinema ao ar livre, salão de jogos, quadra de basquete, academias, spa, beach club e plataformas de mergulho. A influência de Newell aparece em praticamente todos os detalhes do projeto. Cofundador da Valve e responsável pela plataforma Steam, ele incorporou ao iate elementos ligados tanto ao universo gamer quanto à pesquisa oceânica. Foto: Divulgac?a?o/Oceanco
-
O convés de comando abriga um lounge equipado com 15 estações de jogos de alto desempenho e simuladores de corrida. Nos níveis inferiores, o Leviathan possui garagem para submarino, centro de mergulho, oficina de impressão 3D, laboratório completo e até um hospital com enfermeira residente. Foto: Divulgac?a?o/Oceanco
-
-
O layout interno inclui espaços comunitários amplos, como um grande refeitório para 54 pessoas e áreas de lazer compartilhadas. A tripulação participou ativamente do desenvolvimento da embarcação desde os primeiros estágios, oferecendo sugestões práticas para melhorar a operação diária. Foto: Divulgac?a?o/Oceanco
-
O empresário também mantém forte ligação com pesquisas submarinas por meio da organização Inkfish, dona da embarcação Limiting Factor, conhecida pelos mergulhos tripulados mais profundos já realizados nos cinco oceanos. O iate serve como base móvel para missões científicas, justificando a presença do laboratório. Foto: Divulgac?a?o/Oceanco
-
Além do luxo, a embarcação também aposta em soluções voltadas para eficiência e redução de impacto ambiental. O sistema de propulsão diesel-elétrico opera em conjunto com baterias que permitem períodos de navegação silenciosa e com baixa emissão. Foto: Divulgac?a?o/Oceanco
-
-
O iate conta ainda com reaproveitamento de calor residual e tratamento avançado de águas residuais. Segundo a Oceanco, o Leviathan apresenta níveis extremamente baixos de ruído e vibração, característica que levou executivos do estaleiro a descrevê-lo como “a embarcação mais confortável já construída” pela companhia. Foto: Divulgac?a?o/Oceanco
-
A estrutura também impressiona pela complexidade técnica: são cerca de 174 quilômetros de cabos responsáveis por alimentar sistemas de comunicação, climatização, equipamentos médicos e recursos tecnológicos espalhados por toda a embarcação. Foto: Divulgac?a?o/Oceanco
-
Mais do que um símbolo de riqueza, o Leviathan representa uma tentativa de redefinir o conceito de superiate moderno. O projeto combina entretenimento, ciência, sustentabilidade e convivência social em um único espaço marítimo. Para a Oceanco, o navio inaugura uma nova filosofia de navegação de luxo, na qual o propósito da embarcação vai além da ostentação tradicional. Foto: Divulgac?a?o/Oceanco
-
-
Nascido em 1962, Gabe Newell trabalhou durante 13 anos na Microsoft, período em que participou do desenvolvimento das primeiras versões do sistema Windows. Em 1996, deixou a companhia ao lado de Mike Harrington para fundar a Valve. A empresa rapidamente ganhou notoriedade com o lançamento de "Half-Life", considerado um dos jogos mais importantes da história dos PCs. Foto: Reproduc?a?o/YouTube