Índia transforma água e gravidade em “bateria verde” para armazenar energia limpa; entenda

A lógica operacional aproveita os momentos de pico de sol e vento para acionar bombas que levam a água de um reservatório inferior para um nível superior. Quando a demanda da rede aumenta ou a produção das fontes naturais diminui, o fluxo se inverte e a água desce por túneis para movimentar turbinas, o que gera eletricidade de maneira controlada e programável. O sistema ficou conhecido como “bateria verde” porque dispensa baterias químicas tradicionais. Foto: Reproduc?a?o/YouTube Makaesthetic