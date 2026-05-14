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Saiba o mistério das ‘Espadas Ulfberht’ que ainda desafia arqueólogos mil anos depois
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O elemento mais misterioso dessas espadas é a inscrição “+VLFBERH+T”, gravada diretamente nas lâminas. Até hoje não existe consenso sobre o significado exato do nome. Alguns pesquisadores acreditam que ele identificava um artesão extremamente respeitado, enquanto outros defendem que a inscrição funcionava como uma espécie de selo usado por oficinas especializadas em armas de alta qualidade. Há ainda hipóteses que apontam para uma tradição familiar mantida durante várias gerações. Foto: Wikimedia Commons/Hic et nunc
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As análises feitas pelos especialistas revelaram algo surpreendente para a época: muitas dessas lâminas possuíam aço muito mais refinado do que o normalmente encontrado na Europa medieval. Enquanto a maioria das espadas produzidas naquele período continha grandes quantidades de impurezas, várias Ulfberht apresentavam metal quase sem resíduos da fundição e com concentração elevada de carbono. Isso tornava as armas mais resistentes, afiadas e menos propensas a quebrar durante as batalhas. Foto: Wikimedia Commons/Wolfgang Sauber
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A tecnologia necessária para produzir esse tipo de aço era extremamente avançada para o Ocidente medieval. Alguns estudiosos acreditam que os ferreiros utilizaram métodos semelhantes aos empregados na fabricação do chamado aço de cadinho, processo raro na Europa daquele tempo. Foto: Reprodução
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Esse tipo de produção exigia temperaturas muito altas e domínio técnico sofisticado. Por causa disso, muitos pesquisadores suspeitam que o material utilizado nas melhores espadas tenha vindo da Ásia Central por meio das rotas comerciais mantidas pelos vikings. Existe inclusive uma associação entre as Ulfberht e o aço wootz, fabricado na Índia e conhecido pela enorme durabilidade. Foto: Reprodução/Instagram
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O prestígio dessas armas era tão grande que surgiram imitações ainda na Idade Média. Arqueólogos encontraram exemplares com inscrições copiadas de forma errada e produzidos com metal inferior, sinal de que o nome Ulfberht já carregava valor simbólico e status militar há mais de mil anos. Foto: Reprodução/Instagram
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As peças consideradas autênticas pertenciam a uma elite guerreira e representavam riqueza, influência e poder político. Em uma sociedade onde armas de qualidade custavam caro, possuir uma espada desse tipo funcionava como demonstração clara de elevado prestígio social. Foto: Reprodução/Instagram