Saiba o mistério das ‘Espadas Ulfberht’ que ainda desafia arqueólogos mil anos depois

O elemento mais misterioso dessas espadas é a inscrição “+VLFBERH+T”, gravada diretamente nas lâminas. Até hoje não existe consenso sobre o significado exato do nome. Alguns pesquisadores acreditam que ele identificava um artesão extremamente respeitado, enquanto outros defendem que a inscrição funcionava como uma espécie de selo usado por oficinas especializadas em armas de alta qualidade. Há ainda hipóteses que apontam para uma tradição familiar mantida durante várias gerações. Foto: Wikimedia Commons/Hic et nunc