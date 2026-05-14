Entre fios e séculos: a importância dos tapetes persas na conjuntura mundial

A grandiosidade dos tapetes persas rompe a mera função decorativa, pois condensam séculos de história, arte e economia em cada fio tecido. Assim, permanecem como símbolos de uma cultura que continua a inspirar o mundo e reafirmam a Pérsia como berço de uma das expressões artísticas mais duradouras, sofisticadas e admiradas da humanidade. Foto: Rz.mhr - wikimedia commons