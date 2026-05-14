Sérgio Guizé faz 46 anos: após fim de novela, ator se dedica à carreira musical com nova banda

Guizé tem uma trajetória marcada pela diversidade de personagens, que transita entre o drama, a comédia, o romantismo e figuras psicologicamente complexas. O ator nasceu em 14 de maio de 1980 em Santo André, cidade do ABC Paulista. Antes de alcançar projeção nacional, ele iniciou sua formação artística no teatro, estreando em um clássico de Nelson Rodrigues, “Beijo no Asfalto”. A sua experiência consistente nos palcos contribuiu para que criasse uma relação mais orgânica com os personagens, cara Foto: Reprodução do Instagram @sergioguize