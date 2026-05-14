Celebridades e TV
Sérgio Guizé faz 46 anos: após fim de novela, ator se dedica à carreira musical com nova banda
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Guizé tem uma trajetória marcada pela diversidade de personagens, que transita entre o drama, a comédia, o romantismo e figuras psicologicamente complexas. O ator nasceu em 14 de maio de 1980 em Santo André, cidade do ABC Paulista. Antes de alcançar projeção nacional, ele iniciou sua formação artística no teatro, estreando em um clássico de Nelson Rodrigues, “Beijo no Asfalto”. A sua experiência consistente nos palcos contribuiu para que criasse uma relação mais orgânica com os personagens, cara Foto: Reprodução do Instagram @sergioguize
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Na televisão, Guizé começou a chamar atenção no início da década de 2010. Um dos primeiros trabalhos de maior repercussão ocorreu em 2012, quando integrou o elenco da série “Sessão de Terapia”, exibida pelo canal GNT. Na produção, interpretou o policial Breno Dantas, personagem que ajudou a revelar sua capacidade de construir figuras emocionalmente densas e humanas. Foto: Reprodução do Instagram @sergioguize
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O reconhecimento cresceu no ano seguinte, quando o ator foi escalado para viver João Gibão no remake da telenovela “Saramandaia”, na TV Globo. O personagem havia sido originalmente interpretado por Juca de Oliveira (1935 - 2026) na versão clássica da novela, exibida nos anos 1970. O desempenho de Guizé na nova versão recebeu elogios e ampliou a projeção nacional do ator. Foto: Reprodução do Instagram @sergioguize
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Em 2014, o ator viveu outro momento importante ao interpretar Caíque, um dos personagens centrais de “Alto Astral”. Carismático, espirituoso e envolvido em uma trama com elementos sobrenaturais, o personagem aproximou ainda mais Guizé do grande público. A novela ajudou a consolidar a imagem de um ator capaz de equilibrar leveza, humor e emoção em cena. Foto: Divulgação Globo
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Mas foi em 2016 que Sérgio Guizé alcançou um dos pontos mais altos de sua trajetória profissional. Na novela “Êta Mundo Bom!”, interpretou Candinho, um caipira órfão, ingênuo e otimista que parte em busca da mãe biológica enquanto enfrenta golpes, injustiças e reviravoltas emocionais. O personagem rapidamente conquistou os telespectadores e se transformou em fenômeno popular. Foto: Divulgação
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Nos anos seguintes, Guizé continuou encarnando personagens desafiadores e diferentes entre si. Em “O Outro Lado do Paraíso”, viveu Gael, personagem marcado por explosões de violência, ciúme e conflitos psicológicos. O papel mostrou uma faceta mais sombria do ator e exigiu interpretações emocionalmente intensas. Foto: Reprodução do Instagram @sergioguize
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Em 2019, o ator deu vida ao matador de aluguel Chiclete na novela “A Dona do Pedaço”. Dois anos depois, voltou a trabalhar com o autor Walcyr Carrasco ao interpretar Ariel em “Verdades Secretas II”. Já em 2022, assumiu o papel principal de “Mar do Sertão”, vivendo Zé Paulino, personagem que é dado como morto e reaparece anos mais tarde, mudando os rumos da história. Foto: -Divulgação
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Em 2025, o ator voltou a reviver seu personagem mais emblemático ao reassumir o papel de Candinho em “Êta Mundo Melhor!”, continuação exibida entre junho de 2025 e março de 2026. Foto: Divulgação
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Apesar do sucesso na televisão, o ator sempre manteve forte ligação com o teatro, frequentemente apontado por ele como seu principal espaço de formação artística. Guizé continuou envolvido com projetos ligados aos palcos, valorizando a proximidade com o público e o trabalho mais artesanal da interpretação. Foto: Reprodução do Instagram @sergioguize
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Além disso, Guizé também tem uma trajetória na música, paixão que vem desde a infância por influência do pai, que era tecladista. Em 2002, o ator fundou a banda de punk rock Tio Che, onde atuou como vocalista. Em 2026, iniciou o novo projeto, com o grupo Salvador e seus Pecados, cujo nome homenageia justamente seu pai, Salvador Guizé, que morreu em 2024. Foto: Reprodução do Instagram @sergioguize
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Na vida pessoal, Sérgio Guizé é casado com a atriz Bianca Bin, com quem iniciou o relacionamento amoroso em 2018. Os dois se conheceram durante trabalhos na televisão e vivem a união em uma chácara na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. Foto: Reprodução do Instagram @sergioguize