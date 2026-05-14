Galeria
Arepa: simplicidade, tradição e sabor em um prato popular de países da América do Sul
-
Embora venezuelanos e colombianos disputem historicamente a origem do prato, pesquisadores apontam que a arepa já era produzida por povos indígenas muito antes da chegada dos colonizadores europeus à América do Sul. O nome teria origem na palavra “erepa”, utilizada por indígenas da etnia cumanagoto para designar o milho. Ao longo dos séculos, a receita foi sendo adaptada, mas manteve sua essência simples: água, sal e milho transformados em uma espécie de pão circular. Foto: Periodismodepaz/Wikimédia Commons
-
Na Venezuela, a arepa ganhou status de patrimônio nacional informal. O prato costuma ser aberto ao meio e recheado com ingredientes diversos, como queijo, carne desfiada, frango, abacate, feijão preto e manteiga. Entre as versões mais populares estão a “Reina Pepiada”, preparada com frango desfiado e abacate, e a “Pelúa”, recheada com carne e queijo amarelo. Em muitas casas venezuelanas, a arepa substitui o pão tradicional e faz parte da rotina diária. Foto: Reprodução do Flickr kennejima
-
Já na Colômbia, as arepas geralmente são mais finas e podem ser consumidas puras, com manteiga ou acompanhadas de queijos frescos. Existem dezenas de variações regionais, como a arepa paisa, típica da região de Antioquia, e a arepa de huevo, tradicional da costa caribenha colombiana, recheada com ovo e frita em óleo quente. Em algumas cidades, o alimento é vendido nas ruas, em feiras e mercados populares, funcionando como lanche rápido e barato. Foto: - Amethyst Cosmos/Wikimédia Commons
-
Nas últimas décadas, a arepa também se internacionalizou graças ao crescimento da diáspora venezuelana e colombiana em países da Argentina, Estados Unidos, Espanha e Brasil. Restaurantes especializados começaram a surgir em grandes centros urbanos, popularizando o prato entre consumidores interessados em culinárias latino-americanas. Em cidades brasileiras, por exemplo, tornou-se cada vez mais comum encontrar arepas recheadas em feiras gastronômicas e estabelecimentos voltados à cozinha venezuel Foto: - Jd villa lobos/Wikimédia Commons
-
-
Além do valor cultural, a arepa também chama atenção pela versatilidade. Como a massa tradicional não leva trigo, o prato naturalmente não contém glúten, característica que ampliou seu apelo entre pessoas com restrições alimentares. Ao mesmo tempo, chefs contemporâneos vêm reinterpretando a receita com ingredientes gourmet, criando versões sofisticadas sem abandonar a base histórica do alimento. Foto: Reprodução do Flickr nichole
-
Mais do que um simples pão de milho, a arepa representa identidade, memória afetiva e resistência cultural. Em meio às transformações sociais e aos fluxos migratórios da América Latina, o prato segue preservando tradições ancestrais enquanto conquista espaço nas mesas do mundo inteiro. Foto: - Mitdralla/Wikimédia Commons