Arepa: simplicidade, tradição e sabor em um prato popular de países da América do Sul

Embora venezuelanos e colombianos disputem historicamente a origem do prato, pesquisadores apontam que a arepa já era produzida por povos indígenas muito antes da chegada dos colonizadores europeus à América do Sul. O nome teria origem na palavra “erepa”, utilizada por indígenas da etnia cumanagoto para designar o milho. Ao longo dos séculos, a receita foi sendo adaptada, mas manteve sua essência simples: água, sal e milho transformados em uma espécie de pão circular. Foto: Periodismodepaz/Wikimédia Commons