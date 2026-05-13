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Economia

Entenda o que são os antimicrobianos que levaram a União Europeia a vetar carnes do Brasil

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Redação Flipar
  • O tema envolve medicamentos usados na criação de animais e o receio do avanço da resistência bacteriana. O Brasil promete tentar reverter a decisão antes do prazo final.
    O tema envolve medicamentos usados na criação de animais e o receio do avanço da resistência bacteriana. O Brasil promete tentar reverter a decisão antes do prazo final. Foto: Alex S Araujo wikimedia commons
  • Os antimicrobianos são substâncias usadas para combater microrganismos como bactérias, fungos, vírus e parasitas. Na pecuária, eles ajudam tanto no tratamento de doenças quanto no aumento da produtividade dos animais.
    Os antimicrobianos são substâncias usadas para combater microrganismos como bactérias, fungos, vírus e parasitas. Na pecuária, eles ajudam tanto no tratamento de doenças quanto no aumento da produtividade dos animais. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Esses medicamentos podem ser administrados em bovinos, aves, suínos e outros animais de criação. Em muitos casos, também são usados para acelerar o crescimento e melhorar o aproveitamento alimentar.
    Esses medicamentos podem ser administrados em bovinos, aves, suínos e outros animais de criação. Em muitos casos, também são usados para acelerar o crescimento e melhorar o aproveitamento alimentar. Foto: Imagem gerada por i.a
  • A preocupação da União Europeia está principalmente nos antimicrobianos considerados importantes para a medicina humana. O temor é que o uso excessivo nos animais reduza a eficácia de remédios usados em pessoas.
    A preocupação da União Europeia está principalmente nos antimicrobianos considerados importantes para a medicina humana. O temor é que o uso excessivo nos animais reduza a eficácia de remédios usados em pessoas. Foto: imagem gerada por i.a
  • Esse problema é chamado de resistência antimicrobiana. Ele ocorre quando bactérias se tornam resistentes aos medicamentos, dificultando tratamentos médicos e aumentando riscos de infecções mais graves.
    Esse problema é chamado de resistência antimicrobiana. Ele ocorre quando bactérias se tornam resistentes aos medicamentos, dificultando tratamentos médicos e aumentando riscos de infecções mais graves. Foto: Imagem gerada com ia
  • Entre as substâncias citadas pelos europeus estão virginiamicina, avoparcina, tilosina, espiramicina, avilamicina e bacitracina. Algumas delas já são alvo de restrições em diferentes mercados internacionais.
    Entre as substâncias citadas pelos europeus estão virginiamicina, avoparcina, tilosina, espiramicina, avilamicina e bacitracina. Algumas delas já são alvo de restrições em diferentes mercados internacionais. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Segundo a União Europeia, o Brasil ainda não apresentou garantias suficientes de que esses produtos deixaram de ser usados em toda a cadeia produtiva destinada à exportação de alimentos.
    Segundo a União Europeia, o Brasil ainda não apresentou garantias suficientes de que esses produtos deixaram de ser usados em toda a cadeia produtiva destinada à exportação de alimentos. Foto: ALEXANDRE LALLEMAND/Unsplash
  • A reclamação europeia não aponta contaminação da carne brasileira. O questionamento envolve rastreabilidade, fiscalização sanitária e comprovação documental sobre o uso dos medicamentos.
    A reclamação europeia não aponta contaminação da carne brasileira. O questionamento envolve rastreabilidade, fiscalização sanitária e comprovação documental sobre o uso dos medicamentos. Foto: Reprodução do elio`s faktory
  • O governo brasileiro informou que vai buscar esclarecimentos junto às autoridades europeias e afirmou que pretende tomar medidas para reverter a situação antes da entrada em vigor do veto.
    O governo brasileiro informou que vai buscar esclarecimentos junto às autoridades europeias e afirmou que pretende tomar medidas para reverter a situação antes da entrada em vigor do veto. Foto: Imagem gerada por i.a
  • Caso a decisão seja mantida, o impacto estimado é de cerca de 1,8 bilhão de dólares por ano em exportações. A medida pode afetar carnes bovina e de frango, ovos, mel, peixes e outros produtos.
    Caso a decisão seja mantida, o impacto estimado é de cerca de 1,8 bilhão de dólares por ano em exportações. A medida pode afetar carnes bovina e de frango, ovos, mel, peixes e outros produtos. Foto: Andi Graf/Pixabay
  • Entidades do setor afirmam que o Brasil segue regras sanitárias rígidas e já atende às exigências da União Europeia. Associações de exportadores defendem que o sistema brasileiro possui controle e rastreabilidade reconhecidos internacionalmente.
    Entidades do setor afirmam que o Brasil segue regras sanitárias rígidas e já atende às exigências da União Europeia. Associações de exportadores defendem que o sistema brasileiro possui controle e rastreabilidade reconhecidos internacionalmente. Foto: mrcolo/Pixabay
  • O Brasil já enfrentou restrições semelhantes no passado. Em 2008, a União Europeia impôs embargo à carne bovina brasileira por questões sanitárias. Em 2017, a Operação Carne Fraca também provocou limitações nas exportações para diversos mercados.
    O Brasil já enfrentou restrições semelhantes no passado. Em 2008, a União Europeia impôs embargo à carne bovina brasileira por questões sanitárias. Em 2017, a Operação Carne Fraca também provocou limitações nas exportações para diversos mercados. Foto: imagem gerada por i.a
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