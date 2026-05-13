Jardins zen japoneses são espaços de reflexão, silêncio e beleza minimalista; veja como como montar um

Essa estética busca estimular tranquilidade mental e sensação de ordem. Em templos japoneses tradicionais, monges utilizam esses espaços como auxílio para práticas meditativas e momentos de introspecção. Mesmo em residências pequenas, é possível adaptar esse estilo de jardim sem perder sua essência. O conceito principal não depende do tamanho do ambiente, mas da relação equilibrada entre os elementos naturais. Foto: Wikimedia Commons/ Christophe95