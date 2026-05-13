Entenda o que é a Lei da Dosimetria, que reabriu debates sobre punições aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro

As punições previstas variam de 4 a 8 anos de prisão para ataques ao Estado Democrático de Direito e de 4 a 12 anos no caso de golpe de Estado. Pelo novo texto, quando os dois delitos ocorrerem dentro da mesma situação, a Justiça não poderá mais somar integralmente as penas aplicadas. Nessas circunstâncias, a lei determina a utilização do mecanismo jurídico conhecido como "concurso formal de crimes". Foto: 2541163/Pixabay