Santo Sepulcro: o coração da fé cristã em Jerusalém

Outro local de destaque é o Calvário, identificado como o lugar da crucificação de Cristo, acessado por uma escadaria que leva até o altar ornamentado onde se acredita que a cruz foi erguida. O contraste entre o esplendor artístico e a memória do sofrimento é reforçado por ícones e mosaicos que intensificam a dramaticidade do episódio. Assim, peregrinos se emocionam ao tocar o ponto considerado sagrado. Foto: Glogger wikimedia commons