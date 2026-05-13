Galeria
Japão à beira?mar: paisagens oceânicas e experiências singulares
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Localizada em Miyakojima, Yonaha Maehama é considerada uma das praias mais bonitas do Japão. Sua extensa faixa de areia branca e mar azul?turquesa criam um cenário paradisíaco, perfeito para caminhadas e contemplação. A atmosfera tropical e a tranquilidade, inclusive, tornam o destino ideal para quem busca descanso em meio à natureza. Além disso, sua beleza é frequentemente comparada às melhores praias do mundo, reforçando sua fama internacional. Foto: Paipateroma wikimedia commons
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Em Hateruma Island, Nishihama Beach encanta pela transparência da água e pela sensação de isolamento. É um dos pontos mais ao sul do Japão, oferecendo um ambiente preservado e pouco explorado. O contraste entre o mar cristalino e a simplicidade da ilha cria uma experiência autêntica e profundamente inesquecível. A praia, desse modo, transmite uma sensação de exclusividade, como se fosse um segredo cuidadosamente guardado pelo próprio oceano. Foto: Snap55 wikimedia commons
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Situada em Okinawa, Emerald Beach se destaca por sua localização dentro do Ocean Expo Park. Com águas de tonalidade verde?esmeralda e infraestrutura organizada, é uma praia paradisíaca. Além do banho de mar, o visitante pode explorar atrações próximas, como o famoso aquário de Okinawa. A integração entre natureza e entretenimento faz dela um destino versátil e muito procurado por famílias. Foto: Abasaa wikimedia commons
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Em Wakayama, Shirahama Beach é famosa por sua areia clara e pela atmosfera vibrante durante o verão. A praia oferece tanto relaxamento quanto atividades culturais, com festivais e proximidade de banhos termais tradicionais. É um destino que une lazer moderno com tradições japonesas. Sua popularidade a torna um dos pontos mais emblemáticos do litoral japonês, sempre repleto de energia e movimento. Foto: 663highland wikimedia commons
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Também em Miyakojima, Sunayama Beach é conhecida por sua formação rochosa em arco que emoldura a paisagem. A pequena faixa de areia e o mar cristalino criam um cenário intimista e fotogênico. É um lugar que transmite serenidade e beleza natural, ideal para quem busca momentos de contemplação. O contraste entre a rocha e o mar torna cada visita uma experiência visual única e memorável. Foto: As6022014 - wikimedia commons