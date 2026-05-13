Japão à beira?mar: paisagens oceânicas e experiências singulares

Em Hateruma Island, Nishihama Beach encanta pela transparência da água e pela sensação de isolamento. É um dos pontos mais ao sul do Japão, oferecendo um ambiente preservado e pouco explorado. O contraste entre o mar cristalino e a simplicidade da ilha cria uma experiência autêntica e profundamente inesquecível. A praia, desse modo, transmite uma sensação de exclusividade, como se fosse um segredo cuidadosamente guardado pelo próprio oceano. Foto: Snap55 wikimedia commons