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Como evitar a catapora: medidas básicas ajudam no controle da doença

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Redação Flipar
  • Embora costume apresentar evolução leve em crianças saudáveis, a catapora pode causar complicações em bebês, gestantes, idosos e pessoas com baixa imunidade. Entre as possíveis complicações estão infecções bacterianas na pele, pneumonia, desidratação e problemas neurológicos. Após o desaparecimento dos sintomas, o vírus permanece no organismo e pode reaparecer anos depois na forma de herpes-zóster, conhecido popularmente como cobreiro.
    Embora costume apresentar evolução leve em crianças saudáveis, a catapora pode causar complicações em bebês, gestantes, idosos e pessoas com baixa imunidade. Entre as possíveis complicações estão infecções bacterianas na pele, pneumonia, desidratação e problemas neurológicos. Após o desaparecimento dos sintomas, o vírus permanece no organismo e pode reaparecer anos depois na forma de herpes-zóster, conhecido popularmente como cobreiro. Foto: Magnific/Freepik
  • O principal sinal da doença costuma surgir após um período de incubação que varia entre dez e vinte dias. As manchas começam no tronco e depois alcançam rosto, braços e pernas. As bolhas secam com o passar dos dias e formam crostas. Para aliviar os sintomas, médicos costumam recomendar repouso e hidratação. Médicos também costumam recomendar medicamentos para aliviar a febre e reduzir a coceira.
    O principal sinal da doença costuma surgir após um período de incubação que varia entre dez e vinte dias. As manchas começam no tronco e depois alcançam rosto, braços e pernas. As bolhas secam com o passar dos dias e formam crostas. Para aliviar os sintomas, médicos costumam recomendar repouso e hidratação. Médicos também costumam recomendar medicamentos para aliviar a febre e reduzir a coceira. Foto: Magnific/Freepik
  • A higiene adequada da pele tem papel importante para evitar infecções nas feridas. Coçar as bolhas pode causar cicatrizes permanentes e aumentar o risco de contaminação por bactérias. A melhor forma de prevenção está na vacinação, oferecida no calendário infantil e capaz de reduzir drasticamente os casos graves.
    A higiene adequada da pele tem papel importante para evitar infecções nas feridas. Coçar as bolhas pode causar cicatrizes permanentes e aumentar o risco de contaminação por bactérias. A melhor forma de prevenção está na vacinação, oferecida no calendário infantil e capaz de reduzir drasticamente os casos graves. Foto: Agência Brasil
  • Além da imunização, medidas simples ajudam no controle da doença, como lavar as mãos com frequência, manter ambientes ventilados e evitar contato próximo com pessoas infectadas. Também é importante não compartilhar objetos pessoais, toalhas e utensílios durante o período de transmissão. Pessoas contaminadas devem permanecer afastadas da escola ou do trabalho até que todas as lesões estejam secas.
    Além da imunização, medidas simples ajudam no controle da doença, como lavar as mãos com frequência, manter ambientes ventilados e evitar contato próximo com pessoas infectadas. Também é importante não compartilhar objetos pessoais, toalhas e utensílios durante o período de transmissão. Pessoas contaminadas devem permanecer afastadas da escola ou do trabalho até que todas as lesões estejam secas. Foto: Reprodução/Freepik
  • O uso de roupas leves e banhos mornos com soluções antissépticas específicas auxilia no alívio do desconforto cutâneo durante o período crítico. É fundamental buscar orientação médica logo nos primeiros sinais para garantir um tratamento adequado e monitorar possíveis agravamentos do quadro clínico.
    O uso de roupas leves e banhos mornos com soluções antissépticas específicas auxilia no alívio do desconforto cutâneo durante o período crítico. É fundamental buscar orientação médica logo nos primeiros sinais para garantir um tratamento adequado e monitorar possíveis agravamentos do quadro clínico. Foto:
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