Como evitar a catapora: medidas básicas ajudam no controle da doença

Além da imunização, medidas simples ajudam no controle da doença, como lavar as mãos com frequência, manter ambientes ventilados e evitar contato próximo com pessoas infectadas. Também é importante não compartilhar objetos pessoais, toalhas e utensílios durante o período de transmissão. Pessoas contaminadas devem permanecer afastadas da escola ou do trabalho até que todas as lesões estejam secas. Foto: Reprodução/Freepik