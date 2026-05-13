Mais praias com Bandeira Azul no Brasil: conheça São Francisco do Sul, um dos destinos mais elogiados do litoral catarinense

O estudo avaliou algumas das principais cidades do litoral catarinense, entre elas Florianópolis, Balneário Camboriú, Laguna, Imbituba e São Francisco do Sul, que obteve um dos desempenhos mais positivos da pesquisa. Segundo os dados apresentados, a maior parte dos turistas entrevistados demonstrou alto grau de satisfação com a experiência na cidade. Foto: Divulgac?a?o/Prefeitura Municipal de Sa?o Francisco do Sul