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Mais praias com Bandeira Azul no Brasil: conheça São Francisco do Sul, um dos destinos mais elogiados do litoral catarinense
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O estudo avaliou algumas das principais cidades do litoral catarinense, entre elas Florianópolis, Balneário Camboriú, Laguna, Imbituba e São Francisco do Sul, que obteve um dos desempenhos mais positivos da pesquisa. Segundo os dados apresentados, a maior parte dos turistas entrevistados demonstrou alto grau de satisfação com a experiência na cidade. Foto: Divulgac?a?o/Prefeitura Municipal de Sa?o Francisco do Sul
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Cerca de 80% dos visitantes foram classificados como “promotores”, categoria utilizada para identificar pessoas satisfeitas e dispostas a indicar o destino para amigos, parentes e conhecidos. Entre os aspectos mais elogiados aparecem a sensação de tranquilidade, o perfil mais familiar das praias e a qualidade ambiental da região. Foto: Reproduc?a?o/YouTube Rolê Família
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As faixas de areia com mar calmo atraem principalmente famílias em busca de descanso fora dos centros turísticos mais movimentados do estado. Outro diferencial apontado no levantamento envolve o custo-benefício oferecido pelo município, considerado competitivo em relação a outros balneários catarinenses bastante procurados durante a alta temporada. Foto: Divulgac?a?o
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Além da boa avaliação dos turistas, São Francisco do Sul também se destaca nacionalmente pela quantidade de praias certificadas com Bandeira Azul, selo internacional concedido a locais que cumprem critérios ligados à qualidade da água, preservação ambiental, segurança e infraestrutura turística. Foto: Divulgação
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Locais como a Praia da Enseada, Praia Grande, Prainha e Ubatuba estão entre os pontos mais procurados durante o verão. Além das praias, a cidade oferece áreas de manguezal, trilhas ecológicas e regiões de Mata Atlântica preservada, importantes para a biodiversidade local. Foto: Reprodução/YouTube
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O reconhecimento fortalece a imagem de São Francisco do Sul como um destino ligado ao turismo sustentável e ajuda a impulsionar setores importantes da economia local, como hotelaria, gastronomia, comércio e serviços turísticos, especialmente durante a alta temporada. Foto: Reproduc?a?o/YouTube Rolê Família
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A fidelização dos visitantes aparece como outro ponto importante para o município. Muitos turistas retornam em diferentes temporadas, fator que contribui para manter o fluxo econômico durante os meses de verão e reforça a presença de São Francisco do Sul entre os destinos mais procurados do litoral catarinense. Foto: Divulgação
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São Francisco do Sul também possui enorme importância histórica para o Brasil, já que figura entre as cidades mais antigas do país. Fundada oficialmente no século 17, o local preserva um centro histórico tombado pelo IPHAN com casarões coloniais, igrejas antigas e ruas de pedra que ajudam a contar parte da ocupação portuguesa no litoral sul brasileiro. Foto: Divulgac?a?o/Vale?ria Berti
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Entre os monumentos mais relevantes, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Graça destaca-se pela arquitetura secular e pelo valor religioso para a comunidade local. O Museu Nacional do Mar, referência única na América Latina, abriga uma coleção vasta de embarcações tradicionais que revelam a maestria da construção naval artesanal brasileira. Foto: Panoramio - caetano051068
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A região abriga ainda um dos portos mais importantes de Santa Catarina, responsável pela movimentação de cargas ligadas principalmente ao agronegócio e à indústria. Essa combinação entre atividade portuária, patrimônio histórico e turismo balneário torna o município bastante singular dentro do estado. Foto: Divulgação
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A cultura também ocupa papel relevante em São Francisco do Sul. Festas tradicionais, eventos náuticos e manifestações ligadas à pesca artesanal fazem parte da identidade da cidade. O município mantém forte relação com o mar, perceptível tanto na culinária baseada em frutos do mar quanto no cotidiano de comunidades pesqueiras. Foto: Divulgac?a?o/Prefeitura Municipal de Sa?o Francisco do Sul