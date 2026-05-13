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1 ano sem Pepe Mujica: condenado pelo câncer, ex-presidente do Uruguai disse que não acreditava em Deus, mas queria “estar errado”

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Redação Flipar
  • Mujica afirmou que o câncer tinha se espalhado para o fígado e causou comoção ao declarar que estava morrendo. “Estou condenado, irmão. É até aqui que vou”. E questionou o ateísmo: 'Deus não existe, mas espero estar errado'
    Mujica afirmou que o câncer tinha se espalhado para o fígado e causou comoção ao declarar que estava morrendo. “Estou condenado, irmão. É até aqui que vou”. E questionou o ateísmo: 'Deus não existe, mas espero estar errado' Foto: - Reprodução do facebook Jornal Nacional
  • Mujica era considerado o presidente mais pobre do mundo porque abria mão de residir em palácio presidencial e tinha hábitos simples. Ele preferia viver em sua chácara, em Rincón del Cerro, a cerca de 10 km de Montevidéu, capital do país.
    Mujica era considerado o presidente mais pobre do mundo porque abria mão de residir em palácio presidencial e tinha hábitos simples. Ele preferia viver em sua chácara, em Rincón del Cerro, a cerca de 10 km de Montevidéu, capital do país. Foto: Flickr Maribel Fornerod
  • E seu carro, que ficou famoso pela preferência de Mujica, era um fusquinha azul, que ele adorava dirigir chamando atenção para a simplicidade e por seu discurso de valorização do que se ama na vida .
    E seu carro, que ficou famoso pela preferência de Mujica, era um fusquinha azul, que ele adorava dirigir chamando atenção para a simplicidade e por seu discurso de valorização do que se ama na vida . Foto: Flickr Palácio do Planalto
  • Mujica também chamou atenção por doar quase todo o salário para seu partido e a uma frente de auxílio para moradias, reforçando as suas preocupações sociais.
    Mujica também chamou atenção por doar quase todo o salário para seu partido e a uma frente de auxílio para moradias, reforçando as suas preocupações sociais. Foto: Flickr Ajuntament de València
  • “A vida é uma bela aventura e um milagre. Estamos muito focados na riqueza e não na felicidade. Estamos focados apenas em fazer as coisas e, antes que você perceba, a vida já passou”, pontuava.
    “A vida é uma bela aventura e um milagre. Estamos muito focados na riqueza e não na felicidade. Estamos focados apenas em fazer as coisas e, antes que você perceba, a vida já passou”, pontuava. Foto: Reprodução do instagram @bbcbrasil
  • O portal FDR divulgou informações sobre a última declaração de renda de Mujica, feita ao Tribunal Eleitoral uruguaio em 2014. Veja os valores em reais. O total estimado era de R$ 716 mil. A chácara foi avaliada em R$434 mil.
    O portal FDR divulgou informações sobre a última declaração de renda de Mujica, feita ao Tribunal Eleitoral uruguaio em 2014. Veja os valores em reais. O total estimado era de R$ 716 mil. A chácara foi avaliada em R$434 mil. Foto: Flickr Pablo Iglesias
  • Também foram declarados dois carros no valor de R$10,5 mil; metade de dois terrenos avaliados em R$ 53 mil;  maquinário agrícola, como tratores e uma serraria, valendo um pouco mais de R$42 mil; e duas contas bancárias com depósitos com R$ 231 mil.
    Também foram declarados dois carros no valor de R$10,5 mil; metade de dois terrenos avaliados em R$ 53 mil;  maquinário agrícola, como tratores e uma serraria, valendo um pouco mais de R$42 mil; e duas contas bancárias com depósitos com R$ 231 mil. Foto: Flickr uan Manuel Herrera/OAS
  • Em 2020, Mujica encerrou sua carreira na política institucional ao se retirar do Senado Federal, mas seguiu ativo e engajou-se na eleição do correligionário e discípulo Yamandú Orsi para a presidência uruguaia.
    Em 2020, Mujica encerrou sua carreira na política institucional ao se retirar do Senado Federal, mas seguiu ativo e engajou-se na eleição do correligionário e discípulo Yamandú Orsi para a presidência uruguaia. Foto: Flickr Rick Reinha
  • Nascido em 20/05/1935 na capital Montevidéu, Mujica é um dos nomes mais conhecidos da política uruguaia. Ele tornou-se famoso internacionalmente por levar uma vida simples e por promover medidas inclusivas.
    Nascido em 20/05/1935 na capital Montevidéu, Mujica é um dos nomes mais conhecidos da política uruguaia. Ele tornou-se famoso internacionalmente por levar uma vida simples e por promover medidas inclusivas. Foto: Flickr I. Municipalidad de Santiago
  • Durante a ditadura militar do Uruguai, entre 1973 e 1985, Mujica fez parte do Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros.
    Durante a ditadura militar do Uruguai, entre 1973 e 1985, Mujica fez parte do Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros. Foto: Reprodução do instagram @bbcbrasil
  • Nesse período, ele fez parte de operações de guerrilha do grupo em assaltos e sequestros. Mujica chegou a levar seis tiros em confrontos com as forças do estado.
    Nesse período, ele fez parte de operações de guerrilha do grupo em assaltos e sequestros. Mujica chegou a levar seis tiros em confrontos com as forças do estado. Foto: Reprodução do Youtube Canal 5 Uruguay
  • Durante a atuação na clandestinidade, Mujica foi preso diversas vezes. No cárcere, foi submetido a sessões de tortura e, no total, ficou detido por 15 anos.
    Durante a atuação na clandestinidade, Mujica foi preso diversas vezes. No cárcere, foi submetido a sessões de tortura e, no total, ficou detido por 15 anos. Foto: Reprodução do Youtube
  • Em 1985, ele deixou a cadeia beneficiado por decreto de anistia para os presos políticos do regime militar.
    Em 1985, ele deixou a cadeia beneficiado por decreto de anistia para os presos políticos do regime militar. Foto: Reprodução do Youtube Canal 5 Uruguay
  • Anos depois da redemocratização no pequeno país sul-americano, Mujica foi um dos fundadores do MPP (Movimiento de Participación Popular). Em 1994, elegeu-se deputado por Montevidéu e, cinco anos mais tarde, conquistou cadeira no Senado pela primeira vez.
    Anos depois da redemocratização no pequeno país sul-americano, Mujica foi um dos fundadores do MPP (Movimiento de Participación Popular). Em 1994, elegeu-se deputado por Montevidéu e, cinco anos mais tarde, conquistou cadeira no Senado pela primeira vez. Foto: - Embajada de EEUU en Montevideo/Wikimédia Commons
  • Entre 2010 e 2015, ele ocupou a presidência da República do Uruguai. Em seus mandatos, o político de esquerda promoveu reformas progressistas, com a aprovação de leis que despertaram a atenção do mundo para o país de pouco mais de 3 milhões de habitantes.
    Entre 2010 e 2015, ele ocupou a presidência da República do Uruguai. Em seus mandatos, o político de esquerda promoveu reformas progressistas, com a aprovação de leis que despertaram a atenção do mundo para o país de pouco mais de 3 milhões de habitantes. Foto: Reprodução do Youtube Canal 5 Uruguay
  • Em seu governo, foram aprovadas legislações como a que autorizou o aborto em qualquer circunstância até a 12ª semana de gestação e a que permitiu o casamento entre pessoas do mesmo gênero.
    Em seu governo, foram aprovadas legislações como a que autorizou o aborto em qualquer circunstância até a 12ª semana de gestação e a que permitiu o casamento entre pessoas do mesmo gênero. Foto: Flickr Casa de América
  • Foi no governo de José Mujica que o Uruguai ficou conhecido como o primeiro país do mundo a legalizar o cultivo, venda e consumo de cannabis, gênero de planta a partir da qual se produz a maconha.
    Foi no governo de José Mujica que o Uruguai ficou conhecido como o primeiro país do mundo a legalizar o cultivo, venda e consumo de cannabis, gênero de planta a partir da qual se produz a maconha. Foto: Pete Souza/Wikimédia Commons
  • Após deixar a presidência, Mujica foi eleito para o Senado em dois pleitos consecutivos. Quando renunciou ao mandato, em 2020, ele disse que a pandemia de Covid-19 tinha influenciado a decisão.
    Após deixar a presidência, Mujica foi eleito para o Senado em dois pleitos consecutivos. Quando renunciou ao mandato, em 2020, ele disse que a pandemia de Covid-19 tinha influenciado a decisão. Foto: Flickr Corts Valencia
  • Mujica era casado com Lucía Topolansky, também ex-militante. A união foi oficializada somente em 2005, mas eles estavam juntos desde os anos 70. O casal não teve filhos.
    Mujica era casado com Lucía Topolansky, também ex-militante. A união foi oficializada somente em 2005, mas eles estavam juntos desde os anos 70. O casal não teve filhos. Foto: Embajada de Estados Unidos en Uruguay /Wikimédia Commons
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