Santuário de Fátima: aparições marianas transformaram Portugal em altar da fé cristã

A Capelinha das Aparições, construída em 1919, marca o local exato onde os pastorinhos afirmaram ter visto Nossa Senhora e tornou-se o coração espiritual do santuário. Ali está a imagem venerada, diante da qual fiéis rezam, acendem velas e depositam ex-votos, criando uma atmosfera intensa de devoção e memória coletiva. O espaço concentra a maior carga simbólica do complexo, sendo o ponto mais procurado por visitantes e peregrinos, que encontram ali a essência da fé de Fátima. Foto: Therese C /Wikimédia Commons