Rami Malek faz 45 anos e revela próximos passos na carreira

Para o evento, o ator deu uma entrevista à Esquire e contou que ainda acha curioso trocar o visual simples de Elliot Alderson, personagem da série “Mr. Robot”, pelos looks sofisticados do Met Gala. Malek também revelou que pretende começar a dirigir em breve e confirmou que segue desenvolvendo a série sobre Buster Keaton ao lado de Matt Reeves. Além disso, relembrou com carinho o período em que trabalhou com Robin Williams no filme “Uma Noite no Museu”. Foto: Wikimedia Commons / Pedro Lefevre