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Cachoeiras, templos e mistérios: Parque Nacional de Phnom Kulen é um dos destinos mais fascinantes do Camboja
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Muitos estudiosos consideram a região como o berço simbólico da civilização khmer, já que foi ali que o rei Jayavarman II declarou independência de Java no século 9 e iniciou a formação do poderoso império que mais tarde construiu Angkor. O nome Phnom Kulen significa “Montanha das Lichias”, embora atualmente a área apresente muito mais florestas tropicais, riachos e formações rochosas do que plantações da fruta. Foto: Reprodução do Flickr Laura Barrio
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O parque integra uma cadeia montanhosa elevada em relação às planícies vizinhas, fator que proporciona clima mais ameno e belas vistas da região. Durante décadas, Phnom Kulen permaneceu relativamente isolado por causa da guerra civil cambojana e da presença do Khmer Vermelho em áreas próximas. A abertura gradual do turismo permitiu que o local se tornasse um dos destinos mais visitados do país. Foto: Reprodução do Flickr Richard Mortel
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Entre as principais atrações do parque está a famosa cachoeira de Phnom Kulen, dividida em diferentes quedas d’água cercadas por vegetação densa. As piscinas naturais atraem moradores e turistas em busca de descanso durante os períodos de calor intenso. Em algumas épocas do ano, o volume de água aumenta bastante por causa das chuvas de monção. Foto: - Reprodução do Flickr ??????? ????????
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A área das cachoeiras possui clima tranquilo e costuma receber famílias inteiras nos fins de semana e feriados religiosos. Outro destaque importante do parque é o Rio dos Mil Lingas, conhecido localmente como Kbal Spean. Em trechos do leito do rio, artesãos antigos esculpiram centenas de símbolos hindus diretamente nas pedras submersas. Foto: Reprodução do Flickr m_hkimmel
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Muitas dessas gravuras representam lingas dedicados ao deus Shiva, importante divindade do hinduísmo ligada à criação e à renovação da vida. Artesãos do antigo Império Khmer também esculpiram figuras mitológicas, flores de lótus e símbolos religiosos diretamente nas pedras do leito do rio. Foto: Wikimedia Commons/Gerd Eichmann
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Em alguns pontos, centenas de esculturas aparecem sob a água corrente, criando um cenário considerado sagrado há séculos. Acreditava-se que o rio levava bênçãos espirituais até as planícies próximas de Angkor, reforçando a importância religiosa da região para a civilização khmer. Foto: Flickr - Gary Todd
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O parque também abriga o impressionante Buda Reclinado de Preah Ang Thom, uma enorme estátua esculpida em um bloco de arenito no topo da montanha. O monumento religioso permanece como um importante centro de peregrinação budista e recebe fiéis de várias regiões do Camboja. Foto: Wikimedia Commons/Yakov Fedorov
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Próximo ao templo, vendedores oferecem incensos, flores e alimentos tradicionais utilizados em cerimônias religiosas. A fauna de Phnom Kulen inclui macacos, aves tropicais, répteis e diversas espécies de insetos típicos das florestas do Sudeste Asiático. Foto: Reprodução do Flickr ??????? ????????
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A vegetação apresenta árvores altas, cipós e áreas preservadas que ajudam na proteção dos recursos hídricos da região. Apesar da importância ambiental, o parque enfrenta desafios relacionados ao desmatamento ilegal, à expansão agrícola e ao crescimento do turismo sem controle adequado. Foto: Reprodução do Youtube Canal RiddleMeThis Mysteries
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Além da relevância histórica e natural, Phnom Kulen ocupa lugar importante na cultura popular do Camboja. Algumas cenas do filme “Lara Croft: Tomb Raider”, estrelado por Angelina Jolie, utilizaram paisagens da região e ajudaram a aumentar o interesse internacional pelo país. Foto: Reprodução do Youtube Canal RiddleMeThis Mysteries
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Hoje, o parque representa uma combinação rara entre espiritualidade, arqueologia e natureza exuberante. Para muitos visitantes, Phnom Kulen oferece uma experiência diferente daquela encontrada nos templos mais famosos de Angkor, pois mistura silêncio, tradição religiosa e contato direto com a floresta cambojana. Foto: Reprodução do Flickr Freda Lawson