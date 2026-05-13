Cachoeiras, templos e mistérios: Parque Nacional de Phnom Kulen é um dos destinos mais fascinantes do Camboja

Muitos estudiosos consideram a região como o berço simbólico da civilização khmer, já que foi ali que o rei Jayavarman II declarou independência de Java no século 9 e iniciou a formação do poderoso império que mais tarde construiu Angkor. O nome Phnom Kulen significa “Montanha das Lichias”, embora atualmente a área apresente muito mais florestas tropicais, riachos e formações rochosas do que plantações da fruta. Foto: Reprodução do Flickr Laura Barrio