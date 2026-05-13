A trajetória de Cory Monteith: do auge do sucesso em “Glee” à tragédia

Cory Monteith cresceu em Victoria, no Canadá, e seus pais se separaram quando ele tinha apenas sete anos. Ele e o irmão mais velho foram criados pela mãe. Monteith era um bom aluno desde criança, mas se perdeu no início da adolescência. Começou a faltar às aulas para beber e usar drogas e, aos 16 anos, desistiu oficialmente dos estudos depois de frequentar 12 escolas diferentes. Nessa época, trabalhou em diversos empregos temporários enquanto tocava bateria em diferentes bandas. Aos 19 anos, o p Foto: TheCOFFEECAT