Fátima Bernardes tem projeto recusado pela Globo e lança videocast com a filha

No entanto, Fátima acaba de lançar um novo projeto ao lado da filha Beatriz Bonemer. A ideia surgiu por meio da agência de conteúdo digital Play9 e traz Fátima e Beatriz, que é designer, como apresentadoras do videocast “Cá Entre Nós”. No programa, o clima é descontraído e a proposta é simular um bate-papo na sala de casa. Inclusive, Fátima elogiou a dedicação da filha na condução das entrevistas com as convidadas. A atração estreou em maio como um especial para o mês das mães, mas a experiência Foto: Reprodução / Instagram