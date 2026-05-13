Bibimbap: prato típico coreano mistura tradição, estética e diversidade de ingredientes

Existem diversas versões regionais do bibimbap. Uma das mais famosas é o Jeonju Bibimbap, originário da cidade de Jeonju, frequentemente apontado como a versão mais tradicional do prato. Outra variedade bastante conhecida é o dolsot bibimbap, servido em uma tigela de pedra extremamente quente. Nesse caso, o calor continua cozinhando os ingredientes à mesa e cria uma crosta crocante de arroz no fundo do recipiente, considerada uma das partes mais apreciadas da receita. Foto: Imagem de ?? ? por Pixabay