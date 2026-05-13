Jamelão: a trajetória do cantor que se tornou símbolo da Mangueira e do Carnaval carioca

Nos últimos anos de vida, a saúde começou a se fragilizar. Em 2006, sofreu um acidente vascular cerebral que o afastou dos desfiles. O Carnaval de 2007 foi o primeiro em décadas sem sua voz nos sambas da Mangueira. Em 14 de junho de 2008, Jamelão morreu aos 95 anos, no Rio de Janeiro, vítima de falência múltipla dos órgãos. Sua morte provocou forte comoção no universo do samba e do Carnaval. O corpo do cantor foi velado na quadra da Mangueira e recebeu homenagens emocionadas de sambistas, músico Foto: Reprodução do Youtube Canal Jotta Santos