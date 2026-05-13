Tizuka Yamasaki faz 77 anos: relembre a carreira da cineasta nipo-brasileira

Tizuka nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1949, e passou parte da infância em ambientes fortemente ligados à cultura japonesa. Seus pais eram imigrantes e dentro de casa predominavam hábitos, valores e o idioma nipônico. Ela foi criada em Atibaia, no interior de São Paulo, e ainda jovem mudou-se para a capital. Posteriormente, foi para Brasília, onde inicialmente ingressou no curso de arquitetura. Em seguida, ela decidiu seguir outro caminho e ingressou no curso de cinema da Univer Foto: Reprodução do Youtube Canal Estadão