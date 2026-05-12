‘A Cidade Amarela’: por que Izamal se tornou um dos destinos mais curiosos do México

A presença dominante da cor não surgiu por causa de uma única decisão oficial, mas sim de um processo histórico gradual. Desde o período colonial, tons amarelados já apareciam nas construções locais devido ao uso de cal e pigmentos minerais adequados ao clima quente do sul mexicano. Com o passar do tempo, a padronização ganhou força no centro urbano e tornou-se ainda mais evidente após a visita do papa João Paulo II, em 1993. Foto: Des Récits/Unsplash