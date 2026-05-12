Tesouro goiano: fundada há 38 anos, Rio Quente se tornou potência do turismo brasileiro graças a fenômeno natural

A origem do município está diretamente relacionada às fontes termais descobertas ainda no período colonial, quando bandeirantes, tropeiros e exploradores que atravessavam o interior do Brasil em busca de ouro, pedras preciosas e novas rotas comerciais registraram a existência das águas quentes muito antes da formação urbana da região. Durante décadas, o local permaneceu pouco povoado e serviu principalmente como ponto de descanso para viajantes. Foto: Wikimedia Commons/MTur Destinos