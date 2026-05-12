Ventos extremos, casas de pedra e cultura única: conheça as ilhas remotas de Batanes, nas Filipinas

Além da beleza natural, Batanes tem uma enorme importância cultural e histórica para as Filipinas. Muitos estudiosos consideram o arquipélago um dos lugares que melhor preservaram tradições pré-coloniais no país. O acesso difícil ajudou a proteger esse patrimônio ao longo do tempo, embora também tenha limitado oportunidades econômicas para os habitantes. Ainda assim, muitos ivatanes preferem manter o estilo de vida tradicional em vez de permitir transformações rápidas que possam ameaçar a identi Foto: CharMel Creations/Wikimédia Commons