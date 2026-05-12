Edwin Luisi retorna aos palcos e revisita personagem marcante após 18 anos

Segundo o ator, temas que em 2007 ainda eram tratados de forma tímida hoje ocupam o centro das discussões sociais e políticas no mundo todo. Para Luisi, a trajetória de Charlotte continua necessária em um país onde as minorias ainda convivem com violência e intolerância. Ele também destacou que Charlotte foi uma figura muito à frente de seu tempo, já que, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, lutava para viver sua identidade em uma sociedade extremamente conservadora. Foto: Reprodução / Instagram