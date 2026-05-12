A história e os ingredientes do Pad Thai, um dos maiores símbolos da gastronomia asiática

Apesar de hoje ser visto como um prato tradicional e antigo, o Pad Thai ganhou força principalmente no século 20. Historiadores da gastronomia apontam que a popularização da receita ocorreu durante o governo do primeiro-ministro Plaek Phibunsongkhram, nas décadas de 1930 e 1940, no contexto de um projeto de valorização da identidade nacional tailandesa. O resultado foi a consolidação do prato como comida urbana acessível, prática e barata. Com o tempo, a receita ultrapassou fronteiras e passou a Foto: Chainwit/Wikimédia Commons