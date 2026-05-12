Automobilismo e carros
Opala, carro que foi um ícone no Brasil, entra no embate verbal entre Flávio Bolsonaro e Lula
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Semanas depois, Lula utilizou a declaração de Flávio Bolsonaro para alfinetar o senador e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante a abertura da Caravana Federativa do Rio de Janeiro, em Niterói. “Outro dia, o filho do Bolsonaro falou assim: ‘o Lula é um Opala velho’. Quando ele fala assim, não me ofendo porque eu tive um Opala 94 turbinado. Se ele conhecesse o meu Opala... Ele fala isso porque o Opala dele é o pai dele, que tá no desmanche”, disse Lula, que deve concorrer à reeleiç Foto: Reprodução do Instagram @lulaoficial
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O Chevrolet Opala ocupa um lugar singular na história da indústria automobilística brasileira. Mais do que um carro de sucesso comercial, o modelo transformou-se em símbolo de status, potência e sofisticação em uma época em que possuir um automóvel representava ascensão social para grande parte da população. Produzido durante mais de duas décadas pela General Motors no Brasil, ele atravessou diferentes períodos políticos, econômicos e culturais do país, tornando-se um dos veículos mais emblemáti Foto: Niemann333/Wikimédia Commons
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A história do Opala começou ainda nos anos 1960, período de expansão da indústria automobilística brasileira. Naquela época, o governo incentivava fortemente a produção nacional de veículos, buscando reduzir importações e fortalecer o parque industrial do país. A General Motors do Brasil, que já atuava no mercado nacional desde os anos 1920, decidiu então investir em um automóvel médio-grande capaz de competir com modelos da Ford Motor Company e da Volkswagen que dominavam as ruas brasileiras. Foto: Reprodução do Instagram @lucianolullo
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O projeto do Opala nasceu da combinação de duas referências internacionais da GM. A carroceria era baseada no alemão Opel Rekord, enquanto a mecânica e parte da concepção estrutural tinham inspiração no norte-americano Chevrolet Impala. Da fusão dos nomes Opel e Impala teria surgido, segundo uma das versões mais populares, o nome “Opala”. Embora existam divergências históricas sobre a origem oficial da nomenclatura, essa explicação acabou sendo incorporada ao imaginário popular brasileiro. Foto: Reprodução do Instagram @lucianolullo
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O lançamento oficial do Opala ocorreu em 19 de novembro de 1968, durante o Salão do Automóvel de São Paulo. O carro chamou atenção imediatamente pelo porte avantajado, pelas linhas elegantes e pela proposta sofisticada para os padrões brasileiros da época. Em um mercado ainda dominado por veículos compactos e utilitários simples, o Opala representava modernidade e luxo. Foto: Reprodução de Facebook
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O motor seis cilindros rapidamente se tornaria uma das marcas registradas do automóvel. Conhecido pela robustez, pelo ronco característico e pelo desempenho acima da média, o propulsor transformou o Opala em objeto de desejo entre motoristas apaixonados por potência. O carro passou a ser associado tanto ao conforto familiar quanto à esportividade, algo relativamente raro no Brasil daquele período. Foto: - Reprodução do Facebook Mecânica Allen
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Durante os anos 1970, o Opala consolidou-se como um dos automóveis mais importantes do país. Tornou-se presença frequente nas garagens da classe média alta, de empresários, políticos e profissionais liberais. Também foi adotado em larga escala por órgãos públicos e forças policiais, graças à resistência mecânica e à confiabilidade. Ao mesmo tempo, o Opala ganhou espaço no automobilismo nacional. O modelo destacou-se em competições de turismo e provas de velocidade, ajudando a construir uma reput Foto: Museu do Automobilismo Brasileiro/Wikimédia Commons
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A linha Opala passou por constantes atualizações estéticas e mecânicas ao longo dos anos. Em 1971, surgiu a versão esportiva SS, que se tornaria uma das mais cultuadas da história do modelo. Outro momento importante ocorreu em 1975, com o lançamento da Caravan, versão perua derivada do Opala. Em um país que ainda vivia sob o regime militar, o modelo também passou a carregar certa aura de poder e prestígio social. Não por acaso, era frequentemente utilizado por autoridades públicas e executivos. Foto: Niemann333/Wikimédia Commons
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Durante os anos 1980, o Opala passou por novas reestilizações para enfrentar a concorrência crescente. Mesmo assim, o carro começou gradualmente a enfrentar dificuldades diante de concorrentes mais econômicos e modernos. Na época, ganhou uma de suas versões mais luxuosas, o Diplomata, símbolo máximo de sofisticação nacional antes da abertura do mercado para importados. Equipado com itens considerados avançados para a época, como direção hidráulica, ar-condicionado e acabamento refinado, o model Foto: Reprodução do Youtube Canal agbadolato
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A presença do Opala na cultura popular brasileira também foi enorme. O carro apareceu em novelas, filmes, propagandas e músicas, frequentemente associado à elegância masculina, ao poder econômico e à velocidade. Durante décadas, possuir um Opala representava mais do que ter um automóvel: significava alcançar determinado status social. Foto: Niemann333/Wikimédia Commons
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No fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, porém, o projeto do Opala já mostrava sinais claros de envelhecimento. O mercado automobilístico mundial passava por profundas transformações tecnológicas, enquanto o carro mantinha uma estrutura concebida nos anos 1960. A abertura econômica brasileira e a chegada de novos modelos importados aceleraram a necessidade de renovação da linha da General Motors. Foto: Reprodução do Facebook Mecânica Allen
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A despedida oficial ocorreu em 1992. O último Opala produzido saiu da fábrica de São Caetano do Sul, em São Paulo, encerrando uma trajetória de quase 25 anos de produção contínua. Ao todo, cerca de um milhão de unidades foram fabricadas, número que consolidou o modelo como um dos maiores sucessos comerciais da indústria automobilística nacional. Mesmo após o fim da produção, o Opala permaneceu vivo no imaginário brasileiro. Clubes de colecionadores, encontros de carros antigos e oficinas especia Foto: Bruno Kussler Marques/Wikimédia Commons