Do concreto romano ao aço de Damasco: veja tecnologias antigas que até hoje desafiam a ciência

Aço de Damasco (séculos 3 a 18) – O aço de Damasco ficou famoso na Idade Média por suas espadas resistentes, afiadas e marcadas por desenhos ondulados na lâmina. Produzido a partir do aço wootz, originário do sul da Ásia, o material combinava alto teor de carbono e técnicas avançadas de fundição e resfriamento. A técnica desapareceu por volta do século 18, possivelmente após o esgotamento de jazidas específicas de minério de ferro usadas no processo. Foto: Flickr - Rich Bowen