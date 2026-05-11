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Ovelhas laranja de Cumbria: a cor da ‘proteção’ vira atração turística

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Redação Flipar
  • Durante anos, furtos de ovelhas ocorreram de forma discreta e constante, afetando a economia rural sem chamar atenção fora das comunidades locais. Esses crimes silenciosos, rápidos e difíceis de detectar, criaram um ambiente de vulnerabilidade para produtores como Pip Simpson, que acumulou perdas significativas ao longo de quatro anos.
    Durante anos, furtos de ovelhas ocorreram de forma discreta e constante, afetando a economia rural sem chamar atenção fora das comunidades locais. Esses crimes silenciosos, rápidos e difíceis de detectar, criaram um ambiente de vulnerabilidade para produtores como Pip Simpson, que acumulou perdas significativas ao longo de quatro anos. Foto: Reproduição/The Westmorland Gazette/Jon Granger
  • Diante das dificuldades, o fazendeiro escolheu uma solução incomum: aplicar tinta laranja luminosa em todo o rebanho. A cor foi escolhida justamente por ser inédita na região e por criar um contraste imediato, tornando impossível confundir suas ovelhas com as de outros criadores.
    Diante das dificuldades, o fazendeiro escolheu uma solução incomum: aplicar tinta laranja luminosa em todo o rebanho. A cor foi escolhida justamente por ser inédita na região e por criar um contraste imediato, tornando impossível confundir suas ovelhas com as de outros criadores. Foto: Reprodução do Youtube canal Disturbing Newcastle
  • Com a nova aparência, as ovelhas se tornaram inconfundíveis e passaram a chamar atenção de qualquer pessoa que circulasse pela área. Essa visibilidade não apenas dificultou a ação de ladrões, mas também transformou o rebanho em um marco visual na paisagem de Cumbria.
    Com a nova aparência, as ovelhas se tornaram inconfundíveis e passaram a chamar atenção de qualquer pessoa que circulasse pela área. Essa visibilidade não apenas dificultou a ação de ladrões, mas também transformou o rebanho em um marco visual na paisagem de Cumbria. Foto: Reprodução do Youtube canal Disturbing Newcastle
  • Ao destacar os animais com uma cor tão chamativa, o produtor conseguiu envolver a comunidade local em uma vigilância indireta. Vizinhos, caminhantes e moradores passaram a notar com mais facilidade qualquer movimentação suspeita, criando uma rede de atenção espontânea.
    Ao destacar os animais com uma cor tão chamativa, o produtor conseguiu envolver a comunidade local em uma vigilância indireta. Vizinhos, caminhantes e moradores passaram a notar com mais facilidade qualquer movimentação suspeita, criando uma rede de atenção espontânea. Foto: Reprodução do Youtube canal AP
  • A singularidade visual reduziu drasticamente a possibilidade de misturar as ovelhas furtadas a outros rebanhos. Além disso, transportar ou revender animais tão diferentes se tornou arriscado, já que qualquer observador poderia perceber a irregularidade.
    A singularidade visual reduziu drasticamente a possibilidade de misturar as ovelhas furtadas a outros rebanhos. Além disso, transportar ou revender animais tão diferentes se tornou arriscado, já que qualquer observador poderia perceber a irregularidade. Foto: Manipulação de imagem sobre Reprodução do Youtube canal AP
  • Nas estradas secundárias, onde o deslocamento de animais exige tempo e exposição, a cor neon aumentou o risco de flagra. Uma carga de ovelhas laranja dificilmente passaria despercebida, elevando a chance de denúncia.
    Nas estradas secundárias, onde o deslocamento de animais exige tempo e exposição, a cor neon aumentou o risco de flagra. Uma carga de ovelhas laranja dificilmente passaria despercebida, elevando a chance de denúncia. Foto: Reprodução de vídeo BBC
  • No momento da negociação, a aparência incomum dificultava esconder a origem dos animais. A identificação deixou de depender apenas de chips ou marcas técnicas, passando a ser notória, o que complicava a revenda clandestina.
    No momento da negociação, a aparência incomum dificultava esconder a origem dos animais. A identificação deixou de depender apenas de chips ou marcas técnicas, passando a ser notória, o que complicava a revenda clandestina. Foto: Reprodução do Youtube canal Disturbing Newcastle
  • Segundo o relato do fazendeiro, a tinta permaneceria na lã até a próxima tosquia, garantindo meses de proteção visual. Isso significava que o investimento inicial teria impacto duradouro, sem necessidade de reaplicação frequente.
    Segundo o relato do fazendeiro, a tinta permaneceria na lã até a próxima tosquia, garantindo meses de proteção visual. Isso significava que o investimento inicial teria impacto duradouro, sem necessidade de reaplicação frequente. Foto: Reprodução do Youtube canal Disturbing Newcastle
  • As colinas verdes de Cumbria, assim, ganharam pontos laranja vibrantes, criando uma cena inusitada que contrastava com o ambiente rural tradicional. Essa mudança estética acabou por despertar a curiosidade e atraiu visitantes de todos os lugares.
    As colinas verdes de Cumbria, assim, ganharam pontos laranja vibrantes, criando uma cena inusitada que contrastava com o ambiente rural tradicional. Essa mudança estética acabou por despertar a curiosidade e atraiu visitantes de todos os lugares. Foto: Reproduição/The Westmorland Gazette/Jon Granger
  • Com o rebanho colorido, pessoas começaram a visitar a região apenas para ver de perto as ovelhas neon. O que era uma medida de segurança, desse modo, se converteu também em atração turística, ampliando a visibilidade do caso.
    Com o rebanho colorido, pessoas começaram a visitar a região apenas para ver de perto as ovelhas neon. O que era uma medida de segurança, desse modo, se converteu também em atração turística, ampliando a visibilidade do caso. Foto: Reprodução do Youtube canal First Alert 6
  • A cor deu identidade ao rebanho, tornando-o reconhecível não apenas para o produtor, mas para toda a comunidade. Qualquer ovelha fora de lugar seria rapidamente notada, reforçando a proteção coletiva.
    A cor deu identidade ao rebanho, tornando-o reconhecível não apenas para o produtor, mas para toda a comunidade. Qualquer ovelha fora de lugar seria rapidamente notada, reforçando a proteção coletiva. Foto: Reprodução do Youtube canal First Alert 6
  • A repercussão levantou dúvidas sobre o impacto da tinta na lã e na resistência às condições climáticas. Embora não haja detalhes técnicos, a informação central era que a coloração duraria até a tosquia, sem relatos de danos imediatos.
    A repercussão levantou dúvidas sobre o impacto da tinta na lã e na resistência às condições climáticas. Embora não haja detalhes técnicos, a informação central era que a coloração duraria até a tosquia, sem relatos de danos imediatos. Foto: Reprodução do Youtube canal TIMUR-TEAM
  • O produtor deixou claro que o tingimento não substitui métodos oficiais de identificação, como chips e registros sanitários. Trata-se de uma camada adicional de proteção, destinada a tornar o crime menos conveniente.
    O produtor deixou claro que o tingimento não substitui métodos oficiais de identificação, como chips e registros sanitários. Trata-se de uma camada adicional de proteção, destinada a tornar o crime menos conveniente. Foto: Reprodução do Youtube canal AFP News Agency
  • Ao aumentar a chance de exposição, a medida reduziu a atratividade do furto. Ladrões, que dependem da rapidez e do silêncio, passaram a enfrentar obstáculos visuais que dificultam a ação discreta.
    Ao aumentar a chance de exposição, a medida reduziu a atratividade do furto. Ladrões, que dependem da rapidez e do silêncio, passaram a enfrentar obstáculos visuais que dificultam a ação discreta. Foto: Reprodução do Youtube canal Disturbing Newcastle
  • O caso ganhou espaço na mídia britânica e internacional, chamando atenção para um problema pouco discutido fora das comunidades rurais. Assim, a história das ovelhas laranja trouxe visibilidade para o tema dos furtos no campo.
    O caso ganhou espaço na mídia britânica e internacional, chamando atenção para um problema pouco discutido fora das comunidades rurais. Assim, a história das ovelhas laranja trouxe visibilidade para o tema dos furtos no campo. Foto: Reprodução de sites
  • A iniciativa levantou a questão sobre quais outras intervenções visuais poderiam ser aplicadas em diferentes regiões rurais. Ideias como padrões de cores, símbolos tingidos ou marcas fluorescentes podem servir como alternativas criativas.
    A iniciativa levantou a questão sobre quais outras intervenções visuais poderiam ser aplicadas em diferentes regiões rurais. Ideias como padrões de cores, símbolos tingidos ou marcas fluorescentes podem servir como alternativas criativas. Foto: Reprodução do Youtube Canal AFP News Agency
  • O simples gesto de tingir o rebanho mostrou que soluções diretas podem ter efeitos devastadores contra crimes silenciosos. Além de proteger os animais, a estratégia reforçou a sensação de segurança do produtor e transformou o rebanho em referência pública, inspirando novas formas de enfrentar furtos rurais.
    O simples gesto de tingir o rebanho mostrou que soluções diretas podem ter efeitos devastadores contra crimes silenciosos. Além de proteger os animais, a estratégia reforçou a sensação de segurança do produtor e transformou o rebanho em referência pública, inspirando novas formas de enfrentar furtos rurais. Foto: - Reprodução do Youtube canal Disturbing Newcastle
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