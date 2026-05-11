Novos arquivos dos Estados Unidos revelam décadas de investigações sobre OVNIs

O comandante Eugene Cernan também relatou luzes intensas e rastros luminosos observados durante momentos de dificuldade para dormir dentro da espaçonave. Segundo os documentos, ele descreveu clarões semelhantes à luz de um "farol de trem" e afirmou ter visto fenômenos rotativos e intermitentes que pareciam objetos físicos no espaço, e não apenas efeitos ópticos. Um dos astronautas chegou a fotografar três pontos luminosos que chamaram atenção pela intensidade e formato triangular. Foto: Divulgação/Departamento de Defesa dos EUA